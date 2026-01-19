БГЭС объясняет, почему важно передавать показания электросчетчика до 25-го числа

В компании рассказали, какие есть способы, для того чтобы клиенты могли передать показания

19 января 2026, ИА Амител

Счетчики / Фото предоставлено пресс-службой БГЭС

Передавать показания приборов учета электроэнергии вовремя очень важно, подчеркивают в Барнаульской горэлектросети. Согласно закону, расчеты размера оплаты за потребленное электричество производятся на основании показаний счетчиков, полученных не позднее 25-го числа текущего месяца, напоминают в пресс-службе компании.

Это значит, что сумма, указанная в вашей ежемесячной квитанции, формируется именно на основе тех данных, которые были переданы до указанного срока.

Для удобства абонентов предусмотрено несколько способов отправки показаний:

– через сайт БГЭС: нажмите кнопку "Подать показания" на главной странице портала bges.ru, введите ваш лицевой счет и фамилию;

– через личный кабинет https://lkfl.bges.ru;

– через сайт или мобильное приложение "Система Город";

– через оператора кол-центра по номеру телефона 999-620. Прием звонков осуществляется с 07:00 до 22:00 с 21-го по 25-е число каждого месяца. Для обработки вашего обращения потребуется назвать адрес проживания или номер лицевого счета;

– с помощью автоматического сервиса приема показаний по номеру телефона 999-610;

– заполнить бланк передачи показаний прибора учета и опустить в специальные ящики по приему показаний, которые находятся по адресам: ул. Ползунова, 50; ул. 65 лет Победы,12; пр. Ленина, 119а;

– по электронной почте energy@bges.ru, в теме сообщения необходимо указать: номер лицевого счета*ПИН-код (4 цифры) *показания#;

– с помощью СМС-сообщений на номер 8-903-767-67-22. Формат передачи показаний: номер лицевого счета*ПИН-код (4 цифры) *показания#.

Своевременная передача показаний позволит избежать ошибок в начислениях и сделает оплату услуг электроэнергии прозрачной и понятной каждому клиенту Барнаульской горэлектросети.