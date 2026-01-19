БГЭС объясняет, почему важно передавать показания электросчетчика до 25-го числа
В компании рассказали, какие есть способы, для того чтобы клиенты могли передать показания
19 января 2026, 13:10, ИА Амител
Передавать показания приборов учета электроэнергии вовремя очень важно, подчеркивают в Барнаульской горэлектросети. Согласно закону, расчеты размера оплаты за потребленное электричество производятся на основании показаний счетчиков, полученных не позднее 25-го числа текущего месяца, напоминают в пресс-службе компании.
Это значит, что сумма, указанная в вашей ежемесячной квитанции, формируется именно на основе тех данных, которые были переданы до указанного срока.
Для удобства абонентов предусмотрено несколько способов отправки показаний:
– через сайт БГЭС: нажмите кнопку "Подать показания" на главной странице портала bges.ru, введите ваш лицевой счет и фамилию;
– через личный кабинет https://lkfl.bges.ru;
– через сайт или мобильное приложение "Система Город";
– через оператора кол-центра по номеру телефона 999-620. Прием звонков осуществляется с 07:00 до 22:00 с 21-го по 25-е число каждого месяца. Для обработки вашего обращения потребуется назвать адрес проживания или номер лицевого счета;
– с помощью автоматического сервиса приема показаний по номеру телефона 999-610;
– заполнить бланк передачи показаний прибора учета и опустить в специальные ящики по приему показаний, которые находятся по адресам: ул. Ползунова, 50; ул. 65 лет Победы,12; пр. Ленина, 119а;
– по электронной почте energy@bges.ru, в теме сообщения необходимо указать: номер лицевого счета*ПИН-код (4 цифры) *показания#;
– с помощью СМС-сообщений на номер 8-903-767-67-22. Формат передачи показаний: номер лицевого счета*ПИН-код (4 цифры) *показания#.
Своевременная передача показаний позволит избежать ошибок в начислениях и сделает оплату услуг электроэнергии прозрачной и понятной каждому клиенту Барнаульской горэлектросети.
13:15:08 19-01-2026
а после 25-го у них никто и не принимает
14:39:11 19-01-2026
Вот незадача! Буран замел подход к счетчикам, которые РЭС г. Нововоалтайска вынесли со стен домов на ближайшие опоры, а сами пластиковые боксы, в которых находятся эти счетчики плотно покрыло куржаком. Раньше когда счетчик стоял на стене дома я чистил подход к нему и контролер без труда снимал контрольные показания да и мне было легко снять показания. Теперь трактор , который пробивает дорогу после бурана еще дополнительно забросал подход к опорам. Подаю потолочные показания. Чесноковка, улица Ленина.
15:05:40 19-01-2026
А в Новоалтайске в частном секторе везде так. Улицы заметены, автобусы так себе ходят, фонари у нас, например, полтора месяца не светят, трубку в администрации не берут.
08:37:54 20-01-2026
гость (15:05:40 19-01-2026) А в Новоалтайске в частном секторе везде так. Улицы заметен... Хорошо, что в Чесноковке все отлично. Майская вычищена до асфальта, счетчики на месте и доступны. Автобусы строго по расписанию.