Бийчане боятся ходить по дороге к детсаду, где с приходом темноты вырывают сумочки и бегают с ножами

Жители Бийска пожаловались на небольшой участок дороги без освещения, который по вечерам пустеет и превращается в опасное место, пишет «Бийский рабочий».

Дорога находится между переулком Гилева и улицей Ленина и ведёт к детскому саду. Местные жители отмечают, что вечерами здесь «темень невозможная».

«Тут у женщин сумочки срывают, с ножом как-то мужчина бегал — несколько раз тут были такие случаи. Освещения нет. Ну хотя бы одну лампочку! Мы не просим, чтобы здесь делали глобальное освещение», — рассказала бийчанка.

Другая жительница наукограда подчеркнула, что жители стараются обходить этот участок и выбирают освещённые пути.

В управлении ЖКХ администрации Бийска пояснили, что нет технической возможности для установки фонарей уличного освещения.

«На данном участке нет опор ЛЭП, находящихся на балансе администрации города Бийска, а также данный участок не является пересечением граничащих улиц», — указали власти.

Однако выход есть. Необходимо повесить фонари на подъезде одного из домов и тогда «страшный участок» будет подсвечен, но за придомовую территорию отвечает управляющая компания.