Тепло до +14 градусов ворвется в Алтайский край в последние выходные марта

Теплая погода сохранится в регионе и с начала следующей недели

27 марта 2026, 17:30, ИА Амител

Весна в Барнауле / Фото: amic.ru

В Алтайском крае на 28 и 29 марта прогнозируют теплую и ясную погоду. По данным алтайского ЦГМС, в отдельных районах температура поднимется до +14 градусов.

В ночь на субботу, 28 марта, ожидается 0…-5 градусов, днем воздух прогреется до +3…+8, а в южных районах — до +13 градусов. Осадков не прогнозируется, ветер северо-восточный, 2–7 м/с.

Ночью 29 марта температура также составит 0…-5 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до +4…+9, местами — до +14 градусов. Осадков не ожидается, утром возможен туман. Ветер сменится на юго-западный со скоростью 2–7 м/с, с порывами до 12 м/с.

По предварительным данным, аналогичная погода сохранится в регионе и 30 марта.