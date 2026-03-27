"Небезопасно". В Барнауле срочно выселяют жильцов аварийного дома на улице Тимуровской

Для тех, кому некуда идти, развернули пункт временного размещения

27 марта 2026, 13:19, ИА Амител

В Барнауле на улице Тимуровской, 37, ввели режим повышенной готовности / Фото: barnaul.org

В Барнауле дом на Тимуровской, 37, представляет опасность для жильцов. К такому выводу пришли специалисты Алтайского центра строительно-технической экспертизы, которые обследовали здание и вынесли вердикт: отдельные конструкции находятся в аварийном состоянии, жить в нем дальше нельзя.

26 марта на заседании комиссии по ЧС приняли единственно верное решение — ввести режим повышенной готовности. Граница опасной зоны охватывает всю придомовую территорию. На месте уже работают сотрудники администрации и управления ГО ЧС. Спасатели готовы к любому развитию событий.

Жильцов собрали, объяснили ситуацию без прикрас: дом небезопасен, медлить нельзя.

«Дальнейшая эксплуатация здания без проведения противоаварийных мероприятий небезопасна», — разъяснили собственникам жилья, которые присутствовали на заседании комиссии.

Для тех, кому некуда идти, развернули пункт временного размещения — в Центре развития творчества и спорта на Тимуровской, 23.

Власти напоминают: если дом признали аварийным, государство не бросает жильцов. Есть право на компенсацию за съем жилья, есть и маневренный фонд.

На 27 марта 2026 года в Октябрьском районе насчитывается 52 аварийных жилых строения. Из них 42 получили этот статус с 2022 года, еще десять — до 2022-го.

За 2022–2025 годы в районе уже снесли 71 дом — на проспекте Ленина, ул. Карла Маркса, Тимуровской, Петра Сухова, Смирнова, Чудненко и других. Участки, где еще недавно стояли дома, все чаще превращаются в пустыри и временные парковки.

Октябрьский район, а именно та его часть, которая называется Поток, сейчас находится на старте большой реновации. По планам здесь должны появиться 381 тыс. кв. метров нового жилья и социальная инфраструктура — детский сад, корпус школы № 31, физкультурно-оздоровительный комплекс, а также другие транспортные и инженерные объекты.