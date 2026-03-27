"Небезопасно". В Барнауле срочно выселяют жильцов аварийного дома на улице Тимуровской
27 марта 2026, 13:19, ИА Амител
В Барнауле дом на Тимуровской, 37, представляет опасность для жильцов. К такому выводу пришли специалисты Алтайского центра строительно-технической экспертизы, которые обследовали здание и вынесли вердикт: отдельные конструкции находятся в аварийном состоянии, жить в нем дальше нельзя.
26 марта на заседании комиссии по ЧС приняли единственно верное решение — ввести режим повышенной готовности. Граница опасной зоны охватывает всю придомовую территорию. На месте уже работают сотрудники администрации и управления ГО ЧС. Спасатели готовы к любому развитию событий.
Жильцов собрали, объяснили ситуацию без прикрас: дом небезопасен, медлить нельзя.
«Дальнейшая эксплуатация здания без проведения противоаварийных мероприятий небезопасна», — разъяснили собственникам жилья, которые присутствовали на заседании комиссии.
Для тех, кому некуда идти, развернули пункт временного размещения — в Центре развития творчества и спорта на Тимуровской, 23.
Власти напоминают: если дом признали аварийным, государство не бросает жильцов. Есть право на компенсацию за съем жилья, есть и маневренный фонд.
На 27 марта 2026 года в Октябрьском районе насчитывается 52 аварийных жилых строения. Из них 42 получили этот статус с 2022 года, еще десять — до 2022-го.
За 2022–2025 годы в районе уже снесли 71 дом — на проспекте Ленина, ул. Карла Маркса, Тимуровской, Петра Сухова, Смирнова, Чудненко и других. Участки, где еще недавно стояли дома, все чаще превращаются в пустыри и временные парковки.
Октябрьский район, а именно та его часть, которая называется Поток, сейчас находится на старте большой реновации. По планам здесь должны появиться 381 тыс. кв. метров нового жилья и социальная инфраструктура — детский сад, корпус школы № 31, физкультурно-оздоровительный комплекс, а также другие транспортные и инженерные объекты.
13:35:41 27-03-2026
Кошмар какой, а куда перевозить имущество, надо ее койки выдавать, а полноценное жилье, чтобы люди могли переехать вместе с имуществом.
15:24:09 27-03-2026
Гость (13:35:41 27-03-2026) Кошмар какой, а куда перевозить имущество, надо ее койки вы... Выдавать по лопате - пусть землянки роют!
18:32:46 27-03-2026
Гость (13:35:41 27-03-2026) Кошмар какой, а куда перевозить имущество, надо ее койки вы... А властям действительно выгодно переселять в маневренный фонд, платить компенсацию , чем просто вовремя провести качественный ремонт? Дом 1969 года? В Барнауле полно домов намного старее.
13:40:23 27-03-2026
А что с домом? На фото ни трещин, ни других страхов...
14:14:10 27-03-2026
прям РАЗ и срочно в одну секунду стал аварийным?
18:01:15 27-03-2026
Гость (14:14:10 27-03-2026) прям РАЗ и срочно в одну секунду стал аварийным?... И власти ничего не видели? Ничего не знают? И на сайте чуть ли ежедневно люди не пишут, что старый фонд требует ремонта? И люди не просят обратить внимание на старые дома?
18:40:36 27-03-2026
Гость (14:14:10 27-03-2026) прям РАЗ и срочно в одну секунду стал аварийным?... И опять нет виноватых! Кто ответит за сложившуюся ситуацию?
22:16:45 27-03-2026
Гость (14:14:10 27-03-2026) прям РАЗ и срочно в одну секунду стал аварийным?... надо было дождаться до " раз - и аварийный!" ((((
14:32:41 27-03-2026
Похоже, что фундамент поплыл
14:47:04 27-03-2026
Чучмек (14:32:41 27-03-2026) Похоже, что фундамент поплыл... ну конечно поплыл, поток же! дождались, досиделись. давно нужно валить из старых советских хрущевок
00:19:43 28-03-2026
Гость (14:47:04 27-03-2026) ну конечно поплыл, поток же! дождались, досиделись. давно ну... хоть одна завалилась?
14:53:16 27-03-2026
Чучмек (14:32:41 27-03-2026) Похоже, что фундамент поплыл... Одно слово: Поток.
22:00:23 27-03-2026
Гость (14:53:16 27-03-2026) Одно слово: Поток.... Затон все не затонет, а Поток не сольётся.
Кстати, старожилы помнят откуда такое название района: применялся поточный метод застройки.
16:09:28 27-03-2026
Удобное место для новостроя.
06:45:06 28-03-2026
А когда начнут расселять из наследия по проспекту Ленина? Или его охраняют?