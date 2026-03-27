Если сотрудник считает наказание несправедливым, он может обратиться в Государственную инспекцию труда или в суд

27 марта 2026, 14:30, ИА Амител

Работа / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

1 апреля многие любят шутить, но важно помнить, что шутки могут быть разными: смешными, остроумными или даже оскорбительными. Адвокат коллегии адвокатов "Матвеенко и партнеры", член Ассоциации юристов России Ирина Глазкова предупредила в беседе с "Газетой.ru", что даже если вы решили пошутить в корпоративном чате, это может привести к дисциплинарным последствиям, вплоть до увольнения.

Шутки и приколы в рабочем чате не должны отвлекать сотрудников от выполнения их обязанностей. По словам эксперта, рабочий чат предназначен для обмена важной информацией, а не для развлечений. Использование его не по назначению считается нарушением трудовой дисциплины и противоречит нормам Трудового кодекса РФ и правилам внутреннего трудового распорядка компании.

«Работодатель имеет право реагировать на такие нарушения. В зависимости от обстоятельств, он может вынести замечание, объявить выговор или даже уволить сотрудника. Важно учитывать, насколько оскорбительной была шутка, унижала ли она коллег, влияла ли на репутацию компании, а также другие факторы, такие как наличие дисциплинарных взысканий, стаж работы в организации и наличие поощрений», — добавила она.

Если работник считает, что его уволили незаконно, без предварительных дисциплинарных взысканий и без учета всех обстоятельств, он может обратиться в Государственную инспекцию труда или в суд. Срок обращения в суд составляет один месяц со дня увольнения, а в случае привлечения к дисциплинарной ответственности — три месяца, подчеркнула эксперт.

«Работник может требовать восстановления на работе, взыскания заработка за время отсутствия и компенсации морального вреда», — заключила Глазкова.

Ранее сообщалось, что в России появится новое основание для увольнения некоторых сотрудников.