Адвокат: неудачная шутка 1 апреля на работе может грозить выговором или увольнением
Если сотрудник считает наказание несправедливым, он может обратиться в Государственную инспекцию труда или в суд
27 марта 2026, 14:30, ИА Амител
1 апреля многие любят шутить, но важно помнить, что шутки могут быть разными: смешными, остроумными или даже оскорбительными. Адвокат коллегии адвокатов "Матвеенко и партнеры", член Ассоциации юристов России Ирина Глазкова предупредила в беседе с "Газетой.ru", что даже если вы решили пошутить в корпоративном чате, это может привести к дисциплинарным последствиям, вплоть до увольнения.
Шутки и приколы в рабочем чате не должны отвлекать сотрудников от выполнения их обязанностей. По словам эксперта, рабочий чат предназначен для обмена важной информацией, а не для развлечений. Использование его не по назначению считается нарушением трудовой дисциплины и противоречит нормам Трудового кодекса РФ и правилам внутреннего трудового распорядка компании.
«Работодатель имеет право реагировать на такие нарушения. В зависимости от обстоятельств, он может вынести замечание, объявить выговор или даже уволить сотрудника. Важно учитывать, насколько оскорбительной была шутка, унижала ли она коллег, влияла ли на репутацию компании, а также другие факторы, такие как наличие дисциплинарных взысканий, стаж работы в организации и наличие поощрений», — добавила она.
Если работник считает, что его уволили незаконно, без предварительных дисциплинарных взысканий и без учета всех обстоятельств, он может обратиться в Государственную инспекцию труда или в суд. Срок обращения в суд составляет один месяц со дня увольнения, а в случае привлечения к дисциплинарной ответственности — три месяца, подчеркнула эксперт.
«Работник может требовать восстановления на работе, взыскания заработка за время отсутствия и компенсации морального вреда», — заключила Глазкова.
Ранее сообщалось, что в России появится новое основание для увольнения некоторых сотрудников.
14:40:31 27-03-2026
мне всегда было интересно, ну вот добьешься ты восстановления, а как работать потом в коллективе, где тебя не хотят видеть?
15:12:17 27-03-2026
Гость (14:40:31 27-03-2026) мне всегда было интересно, ну вот добьешься ты восстановлени... Знал человека, его уволили, как он посчитал, да и на самом деле, не справедливо. Он обратился в суд, выиграл дело, ему все положенное выплатили. Он написал заявление и ушел по собственному желанию. Просто из принципа. Было это давно в СЭУСе. На ж/д многих увольняют, они восстанавливаются и продолжают работать как ни в чем не бывало.
14:43:22 27-03-2026
это смотря какие коллеги и руководство
14:48:02 27-03-2026
А удачная шутка чем грозит?