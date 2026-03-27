НОВОСТИОбщество

Адвокат: неудачная шутка 1 апреля на работе может грозить выговором или увольнением

Если сотрудник считает наказание несправедливым, он может обратиться в Государственную инспекцию труда или в суд

27 марта 2026, 14:30, ИА Амител

Работа / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

1 апреля многие любят шутить, но важно помнить, что шутки могут быть разными: смешными, остроумными или даже оскорбительными. Адвокат коллегии адвокатов "Матвеенко и партнеры", член Ассоциации юристов России Ирина Глазкова предупредила в беседе с "Газетой.ru", что даже если вы решили пошутить в корпоративном чате, это может привести к дисциплинарным последствиям, вплоть до увольнения.

Шутки и приколы в рабочем чате не должны отвлекать сотрудников от выполнения их обязанностей. По словам эксперта, рабочий чат предназначен для обмена важной информацией, а не для развлечений. Использование его не по назначению считается нарушением трудовой дисциплины и противоречит нормам Трудового кодекса РФ и правилам внутреннего трудового распорядка компании.

«Работодатель имеет право реагировать на такие нарушения. В зависимости от обстоятельств, он может вынести замечание, объявить выговор или даже уволить сотрудника. Важно учитывать, насколько оскорбительной была шутка, унижала ли она коллег, влияла ли на репутацию компании, а также другие факторы, такие как наличие дисциплинарных взысканий, стаж работы в организации и наличие поощрений», — добавила она.

Если работник считает, что его уволили незаконно, без предварительных дисциплинарных взысканий и без учета всех обстоятельств, он может обратиться в Государственную инспекцию труда или в суд. Срок обращения в суд составляет один месяц со дня увольнения, а в случае привлечения к дисциплинарной ответственности — три месяца, подчеркнула эксперт.

«Работник может требовать восстановления на работе, взыскания заработка за время отсутствия и компенсации морального вреда», — заключила Глазкова.

 Ранее сообщалось, что в России появится новое основание для увольнения некоторых сотрудников.

НОВОСТИОбщество

Россия Работа трудовые права

Комментарии 4

Avatar Picture
Гость

14:40:31 27-03-2026

мне всегда было интересно, ну вот добьешься ты восстановления, а как работать потом в коллективе, где тебя не хотят видеть?

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:12:17 27-03-2026

Гость (14:40:31 27-03-2026) мне всегда было интересно, ну вот добьешься ты восстановлени... Знал человека, его уволили, как он посчитал, да и на самом деле, не справедливо. Он обратился в суд, выиграл дело, ему все положенное выплатили. Он написал заявление и ушел по собственному желанию. Просто из принципа. Было это давно в СЭУСе. На ж/д многих увольняют, они восстанавливаются и продолжают работать как ни в чем не бывало.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:43:22 27-03-2026

это смотря какие коллеги и руководство

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:48:02 27-03-2026

А удачная шутка чем грозит?

  -2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров