В России 81% жителей верят в существование сверхъестественных существ

К примеру, 34% опрошенных верят в лешего, а 22% — в русалок и нимф

27 марта 2026, 18:21, ИА Амител

Русалка / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Большинство россиян (81%) признают существование сверхъестественных существ. Каждый второй респондент (50%) верит в домового, каждый третий (34%) — в лешего, а каждый пятый (22%) — в русалок и нимф. Данные опроса опубликованы на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Также 92% опрошенных считают, что каждый человек имеет право верить во что угодно, и его свободу веры нельзя ограничивать.

«66% респондентов верят в существование святых, которые помогают людям в сложных ситуациях, таких как опасность, путешествия или боевые действия. 57% опрошенных верят в духов, которые защищают военнослужащих, 50% — в домового, охраняющего дом и его обитателей. 48% респондентов верят в духов — покровителей детей и животных, 44% — в духов природы. 34% опрошенных верят в лешего, 33% — в духов урожая, которые отвечают за плодородие почвы, а 22% — в русалок и нимф», — отмечается в опросе.

Более половины участников опроса (59%) посещали святые источники, чтобы набрать освященную воду. 52% интересовались гороскопами и астрологическими прогнозами, 37% пытались предсказать будущее, гадая на картах или кофейной гуще. Еще 14% респондентов обращались к целителям или жрецам, чтобы "исправить судьбу".

Опрос проводился методом телефонного интервью среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

