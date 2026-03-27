В России 81% жителей верят в существование сверхъестественных существ
К примеру, 34% опрошенных верят в лешего, а 22% — в русалок и нимф
27 марта 2026, 18:21, ИА Амител
Большинство россиян (81%) признают существование сверхъестественных существ. Каждый второй респондент (50%) верит в домового, каждый третий (34%) — в лешего, а каждый пятый (22%) — в русалок и нимф. Данные опроса опубликованы на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Также 92% опрошенных считают, что каждый человек имеет право верить во что угодно, и его свободу веры нельзя ограничивать.
«66% респондентов верят в существование святых, которые помогают людям в сложных ситуациях, таких как опасность, путешествия или боевые действия. 57% опрошенных верят в духов, которые защищают военнослужащих, 50% — в домового, охраняющего дом и его обитателей. 48% респондентов верят в духов — покровителей детей и животных, 44% — в духов природы. 34% опрошенных верят в лешего, 33% — в духов урожая, которые отвечают за плодородие почвы, а 22% — в русалок и нимф», — отмечается в опросе.
Более половины участников опроса (59%) посещали святые источники, чтобы набрать освященную воду. 52% интересовались гороскопами и астрологическими прогнозами, 37% пытались предсказать будущее, гадая на картах или кофейной гуще. Еще 14% респондентов обращались к целителям или жрецам, чтобы "исправить судьбу".
Опрос проводился методом телефонного интервью среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет.
Ранее сообщалось, что треть россиян ориентируются на гороскопы при принятии решений.
18:29:35 27-03-2026
видишь суслика? вот и я не вижу. а он есть.
от себя добавлю. что суслику вообще поровну, видите ли вы его или нет, и тем более верите ли вы в него, или нет
17:00:27 28-03-2026
Гость (18:29:35 27-03-2026) видишь суслика? вот и я не вижу. а он есть.от себя д... "Колобка" перечитал или "Курочку Рябу"?
p.s. Ничего нет сверхъестественного, это всё - чушь
20:34:06 28-03-2026
Гость (17:00:27 28-03-2026) "Колобка" перечитал или "Курочку Рябу"?p.s. Ничего нет с... Вот ты и попался наконец!
18:39:15 27-03-2026
"В России 81% жителей верят в существование сверхъестественных существ"------------ Потом у этих процентов жизнь идет на пере косяк. Есть Бог - Создатель, дружи с ним и все будет пучком.
17:01:13 28-03-2026
Гость (18:39:15 27-03-2026) "В России 81% жителей верят в существование сверхъестественн... Бога нет, не врите себе
19:03:30 27-03-2026
А потом мы удивляемся, что людей разводят телефонные мошенники и гадалки. Тут поневоле задумаешься, как большинство из этих людей ложкой в рот попадает
19:04:45 27-03-2026
Естественно: царящее мракобесие, равно как ежечасная пропаганда и реклама, не может не кособочить мозги!
20:41:44 27-03-2026
Вот по-этому мы так и живём
22:01:52 27-03-2026
Позор. А ещё весь мир жить учат!
22:43:06 27-03-2026
Мракобесие очень удобно в управлении
22:46:27 27-03-2026
Опросили по телефону 1600 человек в 100-млн. стране, это даже не нерепрезентативная выборка, это вообще не понятно что. И из всей страны лепят УО.
11:11:36 28-03-2026
Ну ведь церковная пропаганда при содействии первых лиц государства не проходит даром, а еще по ТВ и радио гороскопы с приметами... К тому же, книжки не читают и гордятся этим
23:55:00 28-03-2026
в США по-моему 99 верят. там тупизна зашкаливает
15:11:22 29-03-2026
Гость (23:55:00 28-03-2026) в США по-моему 99 верят. там тупизна зашкаливает... тем временем весь мир технологически гнут