НОВОСТИОбщество

В России 81% жителей верят в существование сверхъестественных существ

К примеру, 34% опрошенных верят в лешего, а 22% — в русалок и нимф

27 марта 2026, 18:21, ИА Амител

Русалка / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Большинство россиян (81%) признают существование сверхъестественных существ. Каждый второй респондент (50%) верит в домового, каждый третий (34%) — в лешего, а каждый пятый (22%) — в русалок и нимф. Данные опроса опубликованы на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Также 92% опрошенных считают, что каждый человек имеет право верить во что угодно, и его свободу веры нельзя ограничивать.

«66% респондентов верят в существование святых, которые помогают людям в сложных ситуациях, таких как опасность, путешествия или боевые действия. 57% опрошенных верят в духов, которые защищают военнослужащих, 50% — в домового, охраняющего дом и его обитателей. 48% респондентов верят в духов — покровителей детей и животных, 44% — в духов природы. 34% опрошенных верят в лешего, 33% — в духов урожая, которые отвечают за плодородие почвы, а 22% — в русалок и нимф», — отмечается в опросе.

Более половины участников опроса (59%) посещали святые источники, чтобы набрать освященную воду. 52% интересовались гороскопами и астрологическими прогнозами, 37% пытались предсказать будущее, гадая на картах или кофейной гуще. Еще 14% респондентов обращались к целителям или жрецам, чтобы "исправить судьбу".

Опрос проводился методом телефонного интервью среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

Ранее сообщалось, что треть россиян ориентируются на гороскопы при принятии решений.

Комментарии 14

Avatar Picture
Гость

18:29:35 27-03-2026

видишь суслика? вот и я не вижу. а он есть.

от себя добавлю. что суслику вообще поровну, видите ли вы его или нет, и тем более верите ли вы в него, или нет

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:00:27 28-03-2026

Гость (18:29:35 27-03-2026) видишь суслика? вот и я не вижу. а он есть.от себя д... "Колобка" перечитал или "Курочку Рябу"?
p.s. Ничего нет сверхъестественного, это всё - чушь

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:34:06 28-03-2026

Гость (17:00:27 28-03-2026) "Колобка" перечитал или "Курочку Рябу"?p.s. Ничего нет с... Вот ты и попался наконец!

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:39:15 27-03-2026

"В России 81% жителей верят в существование сверхъестественных существ"------------ Потом у этих процентов жизнь идет на пере косяк. Есть Бог - Создатель, дружи с ним и все будет пучком.

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:01:13 28-03-2026

Гость (18:39:15 27-03-2026) "В России 81% жителей верят в существование сверхъестественн... Бога нет, не врите себе

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:03:30 27-03-2026

А потом мы удивляемся, что людей разводят телефонные мошенники и гадалки. Тут поневоле задумаешься, как большинство из этих людей ложкой в рот попадает

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:04:45 27-03-2026

Естественно: царящее мракобесие, равно как ежечасная пропаганда и реклама, не может не кособочить мозги!

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:41:44 27-03-2026

Вот по-этому мы так и живём

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:01:52 27-03-2026

Позор. А ещё весь мир жить учат!

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Игорь

22:43:06 27-03-2026

Мракобесие очень удобно в управлении

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гостья

22:46:27 27-03-2026

Опросили по телефону 1600 человек в 100-млн. стране, это даже не нерепрезентативная выборка, это вообще не понятно что. И из всей страны лепят УО.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:11:36 28-03-2026

Ну ведь церковная пропаганда при содействии первых лиц государства не проходит даром, а еще по ТВ и радио гороскопы с приметами... К тому же, книжки не читают и гордятся этим

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:55:00 28-03-2026

в США по-моему 99 верят. там тупизна зашкаливает

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:11:22 29-03-2026

Гость (23:55:00 28-03-2026) в США по-моему 99 верят. там тупизна зашкаливает... тем временем весь мир технологически гнут

  -1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров