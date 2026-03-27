"ЭкоВолна" барнаульского водоканала вошла в число лучших экопрактик на форуме ООН

Добровольческий проект очистки ленточного бора представили на международной площадке в Бангкоке

27 марта 2026, 15:25, ИА Амител

"Росводоканал Барнаул" на эко-акции в лесу в 2025 году / Фото: Аурика Митеску

Три природоохранные инициативы группы "Росводоканал" попали в экспозицию Министерства иностранных дел России на 13-й Азиатско-Тихоокеанской сессии ООН по устойчивому развитию. Всего российское внешнеполитическое ведомство отобрало для показа 100 наиболее значимых отечественных кейсов в сфере экологии, социальной ответственности и корпоративного управления.

Признание на международном уровне

Среди них оказалась всероссийская волонтерская инициатива "ЭкоВолна РВК". Ее главная цель — вовлечь молодежь в природоохранную деятельность, сформировать привычку к разумному потреблению и бережному отношению к природе. "Росводоканал" объединил в одной программе субботники, командные состязания и просветительские мероприятия.

Инициатива стартовала в 2024 году как новый формат корпоративного волонтерства.

"Росводоканал Барнаул" на экоакции в лесу в 2024–2025 годах / Фото: Аурика Митеску

В Барнауле участниками "ЭкоВолны" стали сотрудники местного водоканала, молодые специалисты предприятия, студенческий экологический отряд "Рыси", члены Совета работающей молодежи Алтайского края, а также учащиеся Алтайского транспортного техникума и Колледжа агропромышленных технологий.

Активисты привели в порядок участок ленточного бора — уникального реликтового леса. В 2024 году они собрали и вывезли на полигон более тонны мусора. Спустя год результат улучшили на 500 килограммов. В сумме за два сезона добровольцы очистили лесную зону от 2,5 тонны отходов.

Стратегия устойчивого развития

Помимо "ЭкоВолны", на площадке ООН МИД России презентовало еще два проекта "Росводоканала". Они касаются модернизации коммунальной инфраструктуры и экологического просвещения.

В компании подчеркивают: международное внимание к проектам подтверждает правильность выбранного курса. Последовательная работа по развитию городского хозяйства, повышению качества жизни населения и обеспечению экологической безопасности получает признание за пределами страны и отвечает глобальной повестке устойчивого развития.