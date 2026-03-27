"Губернатор Барнаула". Как Вячеслав Франк отчитался о работе мэрии за 2025 год
Фоторепортаж с выступления главы города
27 марта 2026, 15:26, ИА Амител
27 марта глава Барнаула Вячеслав Франк представил ежегодный отчет о деятельности администрации краевой столицы за 2025 год. Выступление прошло в рамках заседания Барнаульской городской Думы. В своем докладе он подытожил достижения города в области ремонта дорог, строительства социальных объектов, ввода нового жилья, благоустройства общественных пространств и дворов, а также развития культуры и спорта.
Отчет был принят единогласно депутатами БГД, которые традиционно поддерживают работу исполнительной власти. В заседании приняли участие представители краевых властей, федеральных ведомств, бизнеса и общественности. Однако окончательное решение было за депутатами городской думы.
Вячеслав Франк поблагодарил депутатов, общественников и всех неравнодушных барнаульцев за активное участие в жизни города. «Мы ценим ваше неравнодушие и слышим вас», — подчеркнул мэр. Он также отметил важность работы своей команды, поблагодарив заместителей, глав администраций районов и коллективы местного самоуправления.
Заместитель губернатора Виктора Томенко Виталий Снесарь, отмечая работу мэрии, заявил о ее тесном гармоничном взаимодействии с правительством края.
«Барнаул — это одна третья населения Алтайского края и половина его экономического потенциала. В целом проблемы Барнаула и попытка нахождения их решений всегда на столе у губернатора Виктора Томенко. Вячеслав Генрихович — полноправный член правительства Алтайского края. Фактически "губернатор Алтайского края" отдельно взятого городского округа Барнаул», — отметил Снесарь.Как прошел отчет главы города — смотрите в нашем фоторепортаже.
17:29:36 27-03-2026
Власть перед властью отчиталась
21:04:51 27-03-2026
дороги строят рабочие, дома строят строители, какой вклад Франка здесь? Благоустройство худо бедно есть, да, только все дворы, тротуары и газоны, даже остановочные павильоны заставлены автомобилями, с общественным транспортом беда , что сделал мэр для решения этих проблем? Напишите конкретно, какие проблемы успешно решены?
00:18:00 29-03-2026
А чё не ПРЕЗИДЕНТ Барнаула!
00:10:07 30-03-2026
А где сведения об отчете? Новости нынче...