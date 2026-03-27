Конкурс будет хороший. Спикер АКЗС и глава Росгвардии идут на предварительное голосование

Документы для участия в предварительном голосовании единороссы подали 26 марта, а отбор кандидатов впервые пройдет полностью в электронном формате

27 марта 2026, 13:30, ИА Амител

Секретарь регионального отделения "Единой России", председатель Алтайского краевого Законодательного собрания (АКЗС) Александр Романенко 26 марта подал документы для участия в предварительном голосовании партии. Вместе с ним заявку в оргкомитет направил начальник краевого управления Росгвардии, генерал-майор полиции Александр Сафонов.

По каким округам они пойдут

Романенко намерен побороться за мандат депутата АКЗС по избирательному округу № 10. В новом созыве парламента он собирается отстаивать интересы жителей Локтевского, Курьинского, Третьяковского и Змеиногорского районов. Сам политик — уроженец Горняка, поэтому рассчитывает на поддержку земляков.

Сафонов же в случае успешного прохождения отбора планирует выдвигаться по округу № 18. В его границы входят ЗАТО Сибирский, Первомайский район и часть Новоалтайска.

Как пройдет отбор

Александр Романенко возглавляет организационный комитет по проведению предварительного голосования в Алтайском крае. Он рассказал, как именно пройдет процедура.

«Выдвижение в рамках предварительного голосования продлится до конца апреля. Затем с 25 по 31 мая жители Алтайского края смогут проголосовать за выдвинутых кандидатов. В этом году голосование впервые будет только электронное. По его итогам будут отобраны партийные кандидаты в депутаты Государственной Думы и АКЗС», — пояснил председатель парламента.

По его словам, с 11 марта заявки в оргкомитет направили 33 человека. Среди них — совершенно разные граждане, в том числе участники специальной военной операции. Многие действующие депутаты краевого парламента тоже настроены продолжать работу в Законодательном собрании и участвуют в предварительном голосовании.

«Надеюсь, что конкурс будет хороший», — отметил Александр Романенко.

Задачи нового созыва

Александр Сафонов — подопечный спикера краевого парламента по образовательной программе "Алтай — земля Героев" для участников СВО. Генерал-майор отметил, что округ, где он планирует баллотироваться, ему хорошо знаком, как и другие территории края.

«Эта территория мне знакома, как и другие муниципалитеты, поскольку Федеральная служба войск национальной гвардии работает по всему краю. Я думаю, что во взаимодействии с органами местного самоуправления мы сможем решить ряд вопросов, которые сегодня волнуют жителей округа», — заявил Александр Сафонов.

В АКЗС он намерен помогать на законодательном уровне участникам спецоперации, которые возвращаются из зоны боевых действий, и их семьям.

Александр Романенко уверен: жители края поддержат Александра Сафонова. Лидер алтайских единороссов считает, что ядро бойцов СВО, которые по итогам сентябрьских выборов могут стать депутатами АКЗС, способствует доработке законов, направленных на поддержку земляков, выполняющих боевые задачи в зоне спецоперации.