Россиянам объяснили, какие банковские переводы могут заблокировать

С 2026 года в перечень "сомнительных" операций попадают переводы самому себе через СБП

27 марта 2026, 12:30, ИА Амител

С июля 2024 года банки обязаны проверять переводы клиентов на признаки мошенничества. О том, какие операции могут быть признаны незаконными и привести к блокировке, "Газете.ру" напомнила учредитель агентства правовой помощи "Юнона" Марина Павлова.

Если операция признается "сомнительной", банк вправе приостановить платеж на два дня. С 1 января 2026 года в перечень таких операций включили все ранее зафиксированные мошеннические схемы. В базы данных попадает информация о дропперах — людях, участвующих в цепочке незаконных переводов.

Особое внимание уделяется переводам самому себе через СБП на сумму свыше 200 тыс. рублей, если в тот же день клиент переводит эти деньги человеку, которому не совершал переводы последние полгода. Такая схема предотвращает мошенничество с помощью социальной инженерии.

Также банки фиксируют информацию о вредоносном ПО на телефонах клиентов и учитывают изменения номера телефона не менее чем за 48 часов до подозрительной операции. Нетипичные для клиента звонки и переписка за шесть часов до транзакции также могут стать основанием для блокировки.

Если клиент обычно совершает операции в одном городе, а затем делает крупный перевод из другого, такая операция тоже может попасть под "период охлаждения".

В случае ошибочного попадания в базу данных Банка России, клиент может обжаловать это через официальный сайт регулятора.