Компания Visa намерена зарегистрировать товарные знаки в России

В марте 2022 года Visa и Mastercard объявили о приостановке операций в нашей стране

27 марта 2026, 18:06, ИА Амител

Кошелек с картами банков / Фото: amic.ru

Международная платежная система Visa подала заявки на регистрацию четырех товарных знаков в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Роспатента.

Согласно документам, заявки поступили в марте, а заявителем выступает компания "Виза Интернэшнл Сервис Ассосиэйшн". В случае регистрации бренд сможет использоваться, в том числе, для оказания услуг связи и транспортных перевозок.

В марте 2022 года Visa и Mastercard объявили о приостановке операций в России. При этом карты, выпущенные российскими банками, продолжили работать внутри страны благодаря НСПК — оператору платежной системы "Мир". Тогда же НСПК рекомендовала банкам продлить использование карт с истекшим сроком действия.