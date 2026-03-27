Российские ученые создали тест для ранней диагностики рака эндометрия
Внедрение таких технологий направлено на повышение качества диагностики и лечения заболеваний
27 марта 2026, 20:02, ИА Амител
В России разработали и зарегистрировали новые медицинские изделия для диагностики заболеваний, включая тест-систему для раннего выявления рака эндометрия без забора крови. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, пишет РИА Новости.
«Учеными разработаны и зарегистрированы оригинальные медицинские изделия диагностики заболеваний репродуктивной системы у женщин, тест-система для раннего выявления рака эндометрия у женщин без забора крови или биоптического материала. В настоящее время проводятся их испытания», — отметила Голикова на заседании проектного комитета нацпроекта "Новые технологии сбережения здоровья".
Она добавила, что также зарегистрированы разработки для сердечно-сосудистой хирургии, реанимации и диагностики. В частности, речь идет о микрокатетерах для сосудов головного мозга, применяемых при лечении инсультов, а также о 42 видах медицинских изделий с возможностью дистанционной передачи данных.
По словам вице-премьера, внедрение таких технологий направлено на повышение качества диагностики и лечения заболеваний.
Специалисты подчеркивают, что отказ от вредных привычек, правильное питание, физическая активность и здоровый сон могут снизить риск рака на 50–70%.
в 2010м году такие анализы проводил наш обычный центр репродукции в Барнауле