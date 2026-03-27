Российские ученые создали тест для ранней диагностики рака эндометрия

Внедрение таких технологий направлено на повышение качества диагностики и лечения заболеваний

27 марта 2026, 20:02, ИА Амител

Врач за компьютером / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В России разработали и зарегистрировали новые медицинские изделия для диагностики заболеваний, включая тест-систему для раннего выявления рака эндометрия без забора крови. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, пишет РИА Новости.

«Учеными разработаны и зарегистрированы оригинальные медицинские изделия диагностики заболеваний репродуктивной системы у женщин, тест-система для раннего выявления рака эндометрия у женщин без забора крови или биоптического материала. В настоящее время проводятся их испытания», — отметила Голикова на заседании проектного комитета нацпроекта "Новые технологии сбережения здоровья".

Она добавила, что также зарегистрированы разработки для сердечно-сосудистой хирургии, реанимации и диагностики. В частности, речь идет о микрокатетерах для сосудов головного мозга, применяемых при лечении инсультов, а также о 42 видах медицинских изделий с возможностью дистанционной передачи данных.

По словам вице-премьера, внедрение таких технологий направлено на повышение качества диагностики и лечения заболеваний.

