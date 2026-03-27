Зампред алтайского правительства Юрий Абдуллаев возглавил медиарейтинг чиновников
В первую тройку также вошли министры спорта и здравоохранения
27 марта 2026, 13:43, ИА Амител
Заместитель председателя правительства Алтайского края Юрий Абдуллаев стал лидером медиарейтинга госслужащих, которых чаще всего упоминали в СМИ в феврале 2026 года. Исследование подготовила "Атмосфера".
Лидеры рейтинга за февраль:
- Юрий Абдуллаев, заместитель председателя правительства — 1-е место, 31 упоминание;
- Михаил Панфилов, министр спорта — 2-е место, 30 упоминаний;
- Дмитрий Попов, министр здравоохранения — 3-е место, 22 упоминания;
- Елена Безрукова, министр культуры — 4-е место, 17 упоминаний;
- Ирина Рыбина, начальник управления молодежной политики и реализации программ общественного развития — 5-е место, 13 упоминаний.
«На первом месте заместитель председателя правительства Юрий Абдуллаев. На второй строчке назначенный в феврале министром спорта Михаил Панфилов. На третью позицию вышел министр здравоохранения Дмитрий Попов. Четвертое место заняла министр культуры Елена Безрукова. Замыкает топ-5 медиарейтинга начальник управления молодежной политики Ирина Рыбина», — отмечает издание.
