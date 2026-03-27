Зампред алтайского правительства Юрий Абдуллаев возглавил медиарейтинг чиновников

В первую тройку также вошли министры спорта и здравоохранения

27 марта 2026, 13:43, ИА Амител

Алтайские госслужащие / Коллаж: "Атмосфера"

Заместитель председателя правительства Алтайского края Юрий Абдуллаев стал лидером медиарейтинга госслужащих, которых чаще всего упоминали в СМИ в феврале 2026 года. Исследование подготовила "Атмосфера".

Лидеры рейтинга за февраль:

Юрий Абдуллаев, заместитель председателя правительства — 1-е место, 31 упоминание;

Михаил Панфилов, министр спорта — 2-е место, 30 упоминаний;

Дмитрий Попов, министр здравоохранения — 3-е место, 22 упоминания;

Елена Безрукова, министр культуры — 4-е место, 17 упоминаний;

Ирина Рыбина, начальник управления молодежной политики и реализации программ общественного развития — 5-е место, 13 упоминаний.

Медиарейтинг алтайских чиновников за февраль 2026 года / Источник: "Атмосфера"