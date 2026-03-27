Работодателям грозит крупный штраф за вызов сотрудника на работу в выходной
Юрист напомнил, что привлекать к труду в праздничные и выходные дни можно только с письменного согласия работника
27 марта 2026, 15:44, ИА Амител
Работодателю за незаконный вызов сотрудника на работу в выходной или праздничный день грозит административная ответственность. Об этом РИА Новости рассказал член Ассоциации юристов России Иван Курбаков.
По словам юриста, привлечение сотрудника к работе в выходной и праздничный день в общем порядке производится только с его согласия. За нарушение работодателю грозит ответственность по статье 5.27 КоАП РФ. Санкции предусматривают предупреждение или штраф до 50 тысяч рублей.
Беременные женщины и несовершеннолетние (за исключением творческих профессий) не могут привлекаться к труду в выходные и праздничные дни. Инвалидов и женщин с детьми до трех лет можно вызвать на работу только при наличии письменного согласия и отсутствии медицинских противопоказаний.
А сотруднику может грозить увольнение. С учетом того, что штраф в пользу государства, не видать ему этих штрафов👆
18:45:44 27-03-2026
Пустой формализм! - какой же работник рискнёт отказать работодателю в письменном согласии на "добровольный" труд в сколь угодно праздничный и прочий выходной день?