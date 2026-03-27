"А до Пасхи еще далеко". Яйца на Алтае подорожали на 8% за три недели марта
Если рассматривать продукты, которые могут понадобиться для празднования Пасхи, то почти все подешевело, заметно прибавили в цене только яйца
27 марта 2026, 14:24, ИА Амител
Десяток куриных яиц в Алтайском крае подорожал на 7,8% за три недели марта (на 6,93 рубля). По данным крайстата на 2 марта, их стоимость составляла 88,82 рубля, а по данным на 23 марта — уже 95,75 рубля.
Напомним, Пасха в 2026 году отмечается 12 апреля, до нее еще почти три недели. Так что если темпы подорожания сохранятся, то стоимость десятка яиц дойдет или даже превысит 100 рублей. Кстати, перед Пасхой в 2025 году десяток яиц стоил 97,20 рубля.
Ранее в ФАС обратили внимание на недопустимость необоснованного увеличения цен на куриные яйца, а также на кондитерские изделия, сливочное масло и другие товары, пользующиеся повышенным спросом перед праздником.
Что касается сливочного масла: оно за три недели марта подорожало с 1137,69 рубля за килограмм до 1143,72 рубля — всего лишь на 6,03 рубля, или на 0,5%. И это даже меньше, чем прибавили яйца.
И еще немного о продуктах, которые могут понадобиться для празднования Пасхи. Так, творог за три недели подешевел на два рубля — с 455,87 рубля за килограмм до 453,86 рубля. Сметана подешевела на один рубль — с 305,07 рубля за килограмм до 304,09 рубля. Мука пшеничная подешевела на один рубль — с 45,44 рубля за килограмм до 44,38 рубля. Сахар-песок подешевел почти на половину рубля — с 67,38 рубля за килограмм до 66,93 рубля.
Так что, по сути, заметно подорожали только яйца. И, скорее всего, еще прибавят в стоимости до 12 апреля.
Как ранее отметили в Госдуме, заявление ФАС о недопустимости роста цен на яйца к Пасхе никак не удержит магазины и производителей. Более того, якобы подорожание и начинается "как раз после того заявления".
14:37:12 27-03-2026
Куры чувствуют приближение пасхальных дней и специально создают дефицит яиц.
(Из выступления министра сельского хозяйства)
15:14:35 27-03-2026
Так вроде вот вчера или позавчера новость была здесь, что УФАС запретил поднимать цены на куриное яйцо.
Не слушаются?
15:32:16 27-03-2026
Гость (15:14:35 27-03-2026) Так вроде вот вчера или позавчера новость была здесь, что УФ... контроля нет, получается. Анархия!
16:11:32 27-03-2026
Значит на ФАС пофиг? показательной порки не будет? Вообще ощущение что беспредел и бардак повсюду, но зато у нас куча бесполезных служб кормится с наших налогов и все им мало. (
18:45:04 27-03-2026
В ближайшем магазине недавно яйца стоили 99,99 за С0, а сегодня 109,99. С2 стоили 74,99, их вообще не стали завозить.
18:51:20 27-03-2026
"Ранее в ФАС обратили внимание на недопустимость необоснованного увеличения цен на куриные яйца,"------------ ФАС? На эту собаку никакой надежды.
00:21:33 29-03-2026
Прости их Господи...