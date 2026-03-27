"А до Пасхи еще далеко". Яйца на Алтае подорожали на 8% за три недели марта

Если рассматривать продукты, которые могут понадобиться для празднования Пасхи, то почти все подешевело, заметно прибавили в цене только яйца

27 марта 2026, 14:24, ИА Амител

Яйца / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Десяток куриных яиц в Алтайском крае подорожал на 7,8% за три недели марта (на 6,93 рубля). По данным крайстата на 2 марта, их стоимость составляла 88,82 рубля, а по данным на 23 марта — уже 95,75 рубля.

Напомним, Пасха в 2026 году отмечается 12 апреля, до нее еще почти три недели. Так что если темпы подорожания сохранятся, то стоимость десятка яиц дойдет или даже превысит 100 рублей. Кстати, перед Пасхой в 2025 году десяток яиц стоил 97,20 рубля.

Ранее в ФАС обратили внимание на недопустимость необоснованного увеличения цен на куриные яйца, а также на кондитерские изделия, сливочное масло и другие товары, пользующиеся повышенным спросом перед праздником.

Что касается сливочного масла: оно за три недели марта подорожало с 1137,69 рубля за килограмм до 1143,72 рубля — всего лишь на 6,03 рубля, или на 0,5%. И это даже меньше, чем прибавили яйца.

И еще немного о продуктах, которые могут понадобиться для празднования Пасхи. Так, творог за три недели подешевел на два рубля — с 455,87 рубля за килограмм до 453,86 рубля. Сметана подешевела на один рубль — с 305,07 рубля за килограмм до 304,09 рубля. Мука пшеничная подешевела на один рубль — с 45,44 рубля за килограмм до 44,38 рубля. Сахар-песок подешевел почти на половину рубля — с 67,38 рубля за килограмм до 66,93 рубля.

Так что, по сути, заметно подорожали только яйца. И, скорее всего, еще прибавят в стоимости до 12 апреля.

Как ранее отметили в Госдуме, заявление ФАС о недопустимости роста цен на яйца к Пасхе никак не удержит магазины и производителей. Более того, якобы подорожание и начинается "как раз после того заявления".