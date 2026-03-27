В Госдуме предложили обязать вузы открывать свои детсады и ясли
Поскольку уход за ребенком создает неудобства для молодых родителей, совмещающих учебу и работу
27 марта 2026, 17:15, ИА Амител
В вузах и студенческих общежитиях России следует ввести обязательное создание яслей и детских садов, считает Сергей Миронов, глава фракции "Справедливая Россия". С такой инициативой он обратился к Минобрнауки, сообщила "Газета.ru".
Миронов указал, что комнаты матери и ребенка уже существуют в вузах и общежитиях, но их работа ограничена четырьмя часами в день и не включает питание. Он считает необходимым расширить эту практику и сделать ее обязательной для всех учебных заведений. Важным аспектом, по его мнению, является развитие инфраструктуры для присмотра за детьми студентов, включая прокат детских вещей.
«Четырехчасовой уход за ребенком в сутки создает неудобства для молодых родителей, совмещающих учебу и работу. Нужно стремиться к тому, чтобы ясли и детские сады были доступны для каждого вуза», — отметил Миронов.
В качестве примера успешной практики он привел Томский государственный университет, где более пятидесяти лет действует детский сад, его посещают примерно 200 детей, включая около 50 детей студентов.
Миронов обратился к Минобрнауки с призывом ориентироваться на опыт ТГУ и не ограничиваться созданием только детских комнат. Он также предложил привлекать на практику студентов педагогических и медицинских вузов в таких учреждениях.
18:06:58 27-03-2026
За чей счет банкет?
19:20:57 27-03-2026
Государство же, исправно и даже с лихвой взимающее налоги, лишь руки умоет, взвалив сугубо свои обязанности на плечи вузов...
19:21:58 27-03-2026
феерично.
22:00:36 27-03-2026
В вузах катастрофически жилья для студентов не хватает, где они садики открывать будут, в администрации вузов?
22:14:20 27-03-2026
На картинке один ребёнок славянской внешности. Уже и выбирать картинки не из чего?
10:18:33 28-03-2026
а по-моему, достаточно просто групп для детей при ВУЗах. Если таковые есть, уже хорошо. У ВУЗа свои функции, строить по российским стандартам садики не осилит.