В Госдуме предложили обязать вузы открывать свои детсады и ясли

Поскольку уход за ребенком создает неудобства для молодых родителей, совмещающих учебу и работу

27 марта 2026, 17:15, ИА Амител

Детский сад / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

В вузах и студенческих общежитиях России следует ввести обязательное создание яслей и детских садов, считает Сергей Миронов, глава фракции "Справедливая Россия". С такой инициативой он обратился к Минобрнауки, сообщила "Газета.ru".

Миронов указал, что комнаты матери и ребенка уже существуют в вузах и общежитиях, но их работа ограничена четырьмя часами в день и не включает питание. Он считает необходимым расширить эту практику и сделать ее обязательной для всех учебных заведений. Важным аспектом, по его мнению, является развитие инфраструктуры для присмотра за детьми студентов, включая прокат детских вещей.

«Четырехчасовой уход за ребенком в сутки создает неудобства для молодых родителей, совмещающих учебу и работу. Нужно стремиться к тому, чтобы ясли и детские сады были доступны для каждого вуза», — отметил Миронов.

В качестве примера успешной практики он привел Томский государственный университет, где более пятидесяти лет действует детский сад, его посещают примерно 200 детей, включая около 50 детей студентов.

Миронов обратился к Минобрнауки с призывом ориентироваться на опыт ТГУ и не ограничиваться созданием только детских комнат. Он также предложил привлекать на практику студентов педагогических и медицинских вузов в таких учреждениях.

Ранее мы писали о том, что круглосуточные детские сады предложили вернуть в России.

Комментарии 6

Гость

18:06:58 27-03-2026

За чей счет банкет?

Гость

19:20:57 27-03-2026

Государство же, исправно и даже с лихвой взимающее налоги, лишь руки умоет, взвалив сугубо свои обязанности на плечи вузов...

Мусик

19:21:58 27-03-2026

феерично.

гость

22:00:36 27-03-2026

В вузах катастрофически жилья для студентов не хватает, где они садики открывать будут, в администрации вузов?

гость

22:14:20 27-03-2026

На картинке один ребёнок славянской внешности. Уже и выбирать картинки не из чего?

гость

10:18:33 28-03-2026

а по-моему, достаточно просто групп для детей при ВУЗах. Если таковые есть, уже хорошо. У ВУЗа свои функции, строить по российским стандартам садики не осилит.

