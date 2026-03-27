27 марта 2026, 17:15, ИА Амител

Детский сад / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

В вузах и студенческих общежитиях России следует ввести обязательное создание яслей и детских садов, считает Сергей Миронов, глава фракции "Справедливая Россия". С такой инициативой он обратился к Минобрнауки, сообщила "Газета.ru".

Миронов указал, что комнаты матери и ребенка уже существуют в вузах и общежитиях, но их работа ограничена четырьмя часами в день и не включает питание. Он считает необходимым расширить эту практику и сделать ее обязательной для всех учебных заведений. Важным аспектом, по его мнению, является развитие инфраструктуры для присмотра за детьми студентов, включая прокат детских вещей.

«Четырехчасовой уход за ребенком в сутки создает неудобства для молодых родителей, совмещающих учебу и работу. Нужно стремиться к тому, чтобы ясли и детские сады были доступны для каждого вуза», — отметил Миронов.

В качестве примера успешной практики он привел Томский государственный университет, где более пятидесяти лет действует детский сад, его посещают примерно 200 детей, включая около 50 детей студентов.

Миронов обратился к Минобрнауки с призывом ориентироваться на опыт ТГУ и не ограничиваться созданием только детских комнат. Он также предложил привлекать на практику студентов педагогических и медицинских вузов в таких учреждениях.

