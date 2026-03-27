Россиянам назвали два способа накопить на автомобиль: нормальный и отвратительный
Хранение наличных "под подушкой" приводит к потере стоимости сбережений из-за инфляционного обесценивания
27 марта 2026, 18:36, ИА Амител
Инфляция может существенно сократить накопления на автомобиль, если они просто лежат дома, а не в банке, рассказал профессор НИУ ВШЭ, доктор экономических наук Николай Берзон в интервью "Газете.ru". Он поделился советами по планированию крупной покупки.
«При составлении семейного бюджета и планировании крупной покупки, например автомобиля, важно детально расписать все шаги: выбрать марку и определить примерную цену. Цена на автомобиль может изменяться из-за инфляции. Далее нужно решить, через сколько лет планируется совершить покупку: через год, два или три. Если вы запланировали покупку автомобиля через три года, необходимо каждый месяц откладывать часть зарплаты на эти цели. Только так можно накопить необходимую сумму», — отметил эксперт.
Берзон подчеркнул, что деньги должны работать. Для этого можно открыть накопительный счет в надежном банке.
«Как копить? Складывать деньги дома в тумбочке — это отвратительный способ. Инфляция неизбежно будет их обесценивать. Лучше открыть накопительный счет в одном из крупных и надежных банков. Такой счет можно пополнять и снимать с него деньги по мере необходимости. Если вы копите на автомобиль, то постепенно вносите средства на этот счет. Банк начисляет на него небольшие проценты, но это лучше, чем держать деньги просто "под подушкой"», — заключил он.
Ранее россияне признались, что часто копят деньги без какой-либо цели.
18:41:45 27-03-2026
Смешной дядечка
18:48:26 27-03-2026
"Лучше открыть накопительный счет в одном из крупных и надежных банков."-----Это можно делать в Европе, а в России? Здесь каждый новый день - конец света.
19:30:44 27-03-2026
«Инфляция неизбежно будет их обесценивать. Лучше открыть накопительный счет в одном из крупных и надежных банков». А потом получить «шлагбаум»?
19:50:57 27-03-2026
Ну так и предлагайте целевой вклад - Х рублей положил, а через год банк выдает авто конкретной марки или вклад +40% годовых.
Тупое думает что оно хитрое.
22:12:15 27-03-2026
хм, от зп до зп, как откладывать если под под подушкой пусто
22:13:52 27-03-2026
Почти 40 % Россиян живут под чертой бедности, а не эти ваши "разные причины"