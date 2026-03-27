Житель Новоалтайска едва не стал жертвой аферы с "продлением" договора сим-карты

Злоумышленник попросил назвать персональные данные и код из СМС

27 марта 2026, 21:34, ИА Амител

Телефонный мошенник / Сгенерировано midjourney / amic.ru

В Новоалтайске 39-летний местный житель едва не лишился около 20 тысяч рублей после звонка телефонных мошенников. Попытку хищения удалось предотвратить благодаря системе безопасности банка, сообщили в ГУ МВД России по Алтайскому краю.

По данным полиции, мужчине позвонил неизвестный, представившийся сотрудником сотовой компании, и сообщил о необходимости продлить срок действия сим-карты. Для этого злоумышленник попросил назвать персональные данные и код из СМС, что потерпевший и сделал.

«После этого разговор прервался, а затем мужчине пришло уведомление о входе в его аккаунт на портале госуслуг. Неизвестный, с которым он связался позже, заявил о якобы произошедшем взломе и предложил "обезопасить" средства переводом на специальный счет», — отметили в ведомстве.

Горожанин попытался перевести деньги через мобильное приложение, однако операция была отклонена банком, а затем доступ к приложению заблокировали. После обращения в банк ему подтвердили, что он столкнулся с мошенниками, после чего он сообщил о случившемся в полицию.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 УК РФ ("Покушение на преступление") и ч. 2 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). Правоохранители призывают не передавать личные данные и коды из сообщений третьим лицам и сохранять бдительность при общении с незнакомцами.

