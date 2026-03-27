В целом качество работы мэра и его команды явно не вызвало у присутствующих нареканий

27 марта 2026, 20:58, ИА Амител

Вячеслав Франк / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Более гармоничной работы между властями края и его столицы никогда не было — именно так оценил итоги работы мэрии Барнаула в 2025 году вице-губернатор Алтайского края Виталий Снесарь. Такую же высокую оценку работе городских властей дали и депутаты Барнаульской думы, выразив единогласное одобрение, но отметив, что еще есть над чем работать.

Сам мэр краевой столицы Вячеслав Франк в ходе отчета рассказал и об успехах города, и о его проблемах, и о том, как с ними будут бороться: для города закупят десятки новых автобусов, а промышленники получат новый технопарк. При этом зарплаты барнаульцев растут огромными темпами.

Бизнес для города, город для бизнеса

Что касается достижений, которые можно "посчитать", то городу, согласно отчету, есть чем похвастаться в области отношений с бизнесом. Барнаульские предприятия, по словам мэра, в 2025 году инвестировали в краевую столицу 63 млрд рублей. Собственные доходы краевой столицы, подчеркнул ее глава, подросли благодаря выводу бизнеса из тени, использованию налогового потенциала и освоению городских земель.

Их объем составил 17,5 млрд рублей. Заметную часть этой суммы сформировали именно городские предприниматели. Бизнес-сообщество, заметил Франк, вносит значительный вклад в экономическую стабильность города.

Городские власти в ответ намерены и дальше работать над новыми механизмами поддержки бизнеса, пример которых — старт работы первого в городе технопарка. Уже принято решение об открытии еще одной подобной площадки.

«Рост собственных доходов, поддержка вышестоящих бюджетов и предложения депутатов позволили сохранить социальную направленность бюджета», — подчеркнул мэр.

Догнать и перегнать

Говоря о зарплате горожан, Вячеслав Франк отметил: несмотря на то, что сегодня заработок в Барнауле остается одним из самых низких среди столиц сибирских регионов, темпы его роста при этом — одни из самых высоких. А потому разрыв с соседями стремительно сокращается.

Также в 2025 году в Барнауле построили 460 тысяч квадратных метров жилья. Здесь, как и в случае скорости роста зарплат, Барнаул — один из лидеров в СФО. Около 800 горожан в 2025 году улучшили жилищные условия и покинули аварийные дома за счет средств городского бюджета. В 2026-м на эти цели выделили еще 900 млн рублей.

Идет архитектурная работа в краевой столице и в менее "прикладных" направлениях. Например, мэр сообщил о подготовке к восстановлению Сереброплавильного завода. Сейчас, напомним, проект реконструкции исторического объекта проходит государственную экспертизу, а к 2030-му там появится общественное пространство: ярмарка, амфитеатр, парк и офисы, ресторан с террасой и кофейня, а также фудхолл.

Градоначальник рассказал о возможном продолжении этой инициативы — в преддверии трехсотлетия Барнаула архитектурным продолжением завода могло бы стать благоустройство набережной реки Барнаулки. Таким образом, горожане смогут получить еще один комфортный уголок города, дополняющий центральную часть Барнаула.

Больше новых автобусов

Разумеется, наболевшую и вызывающую у барнаульцев самые разные — но в основном негативные — эмоции ситуацию с общественным транспортом в отчете также вспомнили. Что было вполне ожидаемо: прошедшей зимой Барнаул практически официально отметился в числе городов с самым проблемным общественным транспортом в России.

«Состояние и доступность общественного транспорта во многом определяют качество жизни горожан. Сегодня мы сталкиваемся с проблемами увеличенного интервала движения и устаревшего подвижного состава», — напомнил о существующих проблемах Франк.

Чтобы улучшить ситуацию, в мэрии планируют увеличить расходы на поддержку перевозчиков и продолжат обновлять транспорт: власти уже закупили 77 единиц новой техники и заключили соглашение о приобретении 130 автобусов краевым Минтрансом. Также в планах мэрии создание муниципального автобусного предприятия (оно, вероятно, и получит новые автобусы).

Не забывая прошлое

А в самом начале своего выступления мэр уделил внимание статусу прошедшего 2025-го — Году защитника Отечества. И с гордостью напомнил о подвигах российских солдат, как актуальных, связанных с СВО, так и исторических во времена ВОВ. Герои сегодняшнего дня, как подчеркнул мэр, в Барнауле получают поддержку не только от власти, но и от сложившегося сообщества активных горожан.

Что же касается прошлого то, как подчеркнул мэр, Барнаул сумел с честью провести мероприятия, приуроченные к юбилею Победы в Великой Отечественной войне. В городе, напомнил Франк, прошла масштабная реконструкция Мемориала Славы и появились новые архитектурные и памятные объекты.

«Памятник, не согретый человеческим теплом, — это просто камень. Таких памятников в Барнауле нет», — заявил мэр.

"Высокое качество управления"

Право первым озвучить оценку работы властей краевой столицы получил спикер краевого парламента Александр Романенко.

«По итогам прошлого года город обеспечил более трети произведенной промышленной продукции в крае, более половины введенного в крае жилья, почти половину инвестиций в основной капитал. Действительного, в прошлом году удалось достичь многого, в том числе благодаря системной поддержке краевых властей», — сообщил Романенко.

При этом, по словам политика, поддержку краевых властей город получает не просто так: на региональном уровне полностью уверены в том, что в Барнауле распорядятся деньгами правильно благодаря высокому качеству управления.

«Более гармоничного воздействия между краевым правительством и администрацией Барнаула никогда не было», — заявил вице-губернатор Виталий Снесарь, представивший исполнительную власть региона.

Впрочем, он также подчеркнул: пространство для роста в этом партнерстве тоже остается.

Присоединилась к положительным оценкам и член Совета Федерации от Алтайского края Наталья Кувшинова. Она выделила умение команды мэрии наладить взаимоотношения между муниципальными, краевыми и федеральными властями и ее открытость.

«Решения не могут приниматься за закрытыми дверьми: они формируются исходя из встреч с жителями города, общественными объединениями, предпринимательским и профессиональным сообществом. И только тогда они действительно отвечают на возникающие вызовы», — убеждена член Совфеда.

Все как один

Финальный вердикт с помощью голосования мэру и его команде вынесли депутаты Барнаульской городской Думы.

«Минувший год нельзя назвать простым: экономика страны и региона продолжает работать в условиях внешнего давления, структурной перестройки и ограничений. В этих условиях ключевой результат Барнаула — сохранение устойчивости и управляемости всех городских систем», — похвалил городскую стабильность лидер фракции "Единая Россия" в Барнаульской думе Вячеслав Перерядов.

Схожую оценку дал и коллега Перерядова по депутатскому корпусу, руководитель фракции "Новые люди" Никита Федюнин.