Семьи с ограниченным бюджетом могут сэкономить около 950 рублей, используя прошлогодние полотенце и корзину

27 марта 2026, 17:00, ИА Амител

Пасха, цены / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Пасхальный набор в 2026 году подорожал на 15%, сообщила в беседе с Life.ru Ольга Борисова, доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ. Исследование пасхального индекса показало, что наибольшее повышение цен наблюдалось на творожную пасху и кагор. Стоимость творожной пасхи увеличилась на 25%, а кагора — на 21%.

Цены на менее востребованные товары, такие как полотенца, куличи и корзины, выросли меньше — на 11–13%. Борисова объяснила это сезонным повышением цен на продукты, включая творог, а также ростом спроса перед праздником. По ее словам, после Пасхи ожидается снижение стоимости многих товаров из-за уменьшения покупательской активности.

«Семьи с ограниченным бюджетом могут сократить расходы на 950 рублей, используя прошлогодние полотенца и корзины. Общая сумма затрат в таком случае составит около 2740 рублей. Для оптимизации расходов рекомендуется заранее приобретать украшения для яиц, сами яйца, сладости, полотенца и корзины, чтобы воспользоваться акциями и скидками», — добавила она.

По мере приближения праздника ассортимент обычно сужается, и на полках чаще остаются товары по более высоким ценам, заключила Борисова.

Ранее сообщалось, что "элитные" куличи по 100 тысяч рублей появились в магазинах за три недели до Пасхи.