T2 приравняла исходящие звонки в роуминге к домашним

Теперь звонить близким в Россию стало проще

27 марта 2026, 12:10, ИА Амител erid: 2W5zFJN9zX3

Путешественники. роуминг / Фото: пресс-служба Т2

Оператор T2 впервые на российском рынке внедрил новую услугу: исходящие звонки в роуминге теперь тарифицируют как звонки по России. Абоненты могут использовать включенные в тариф минуты для звонков на любые номера в РФ.

Для нескольких тарифных планов

Новые условия распространяются на абонентов тарифов "Везде онлайн", "Мой онлайн+", Premium ("Премиум"), "Премиум", Black ("Блэк"), "Мой бизнес L ("Эл")", "Мой бизнес Премиум" и партнерских тарифов Tecno ("Текно") и "Я онлайн". Услуга активируется автоматически и не требует подключения дополнительных опций. Звонки на международные номера по-прежнему будут тарифицировать по стандартным условиям роуминга.

Удобство для путешественников

Мера помогает абонентам контролировать расходы на связь и избегать переплат за звонки домой. Теперь не нужно отслеживать баланс при каждом звонке в Россию. Подробнее об этом на сайте оператора.

«Мы продолжаем задавать новые стандарты связи для путешественников: на этот раз Т2 открывает границы для звонков. Впервые на телеком-рынке звонки из роуминга в Россию будут тарифицироваться как домашние», — сказал директор по продукту и клиентскому опыту T2 Андрей Борзов.

И уточнил, что оператор ввел уникальные условия для более чем 50 популярных направлений среди россиян, чтобы абоненты могли общаться с близкими без лишних переплат и дополнительных настроек. Такое решение делает путешествия удобнее, а расходы на связь — более прозрачными и предсказуемыми.

Как ранее сообщал amic.ru, T2 завершила внедрение сервиса "Антифишинг", который обеспечивает круглосуточную защиту пользователей в интернете без необходимости дополнительных настроек. Этот сервис стал частью системы киберзащиты SafeWall ("СейфВол") и доступен всем абонентам бесплатно.

