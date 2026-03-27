Страховые пенсии работающих пенсионеров повысят в августе 2026 года
Размер прибавки будет индивидуальным и зависит от количества накопленных коэффициентов
27 марта 2026, 14:15, ИА Амител
В августе 2026 года в России будет произведен перерасчет страховых пенсий по старости для работающих пенсионеров, которые официально трудились в 2025-м, сообщил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин в интервью "Газете.ru".
«Перерасчет будет беззаявительным и коснется тех пенсионеров, за которых работодатели делали страховые взносы, и у которых по итогам 2025 года накопились индивидуальные пенсионные коэффициенты (ИПК). Если пенсионер работал неофициально, то такие коэффициенты не начисляются, и в августе 2026 года прибавки к пенсии не будет. Размер прибавки для каждого пенсионера будет разным, так как зависит от количества накопленных коэффициентов. Однако закон ограничивает максимальный учет трех ИПК. С учетом текущей стоимости одного пенсионного коэффициента (156,76 рубля) максимальная прибавка с августа 2026 года составит 470,28 рубля», — пояснил Балынин.
Для сравнения: в прошлом году максимальная прибавка была равна 437,07 рубля. Таким образом, в 2026 году прибавка будет на 33 рубля, или 7,6%, больше, оценил эксперт. По сравнению с 2024 годом увеличение составит 71,13 рубля, или 17,8%, добавил Балынин.
Пенсионерам не нужно будет подавать заявления. Все необходимые данные уже есть у Социального фонда России, и перерасчет пройдет автоматически, уточнил экономист.
«С августа 2026 года пенсионеры, у которых по итогам 2025 года будут накоплены ИПК, начнут получать страховую пенсию в увеличенном размере», — заключил Балынин.
14:37:54 27-03-2026
Вот уж новость дня! Уточняйте, что максимальная прибавка в 3 балла составит 470,28 руб для тех, кто вышел на пенсию год назад. А кто вышел давно, у тех балл стоит 71 руб. и добавка максимально 213 руб, и за 10 лет ни разу не повышалась.
22:04:29 27-03-2026
даже здесь дурят.
15:15:04 27-03-2026
Вот это добавка так добавка!К тому времени ,наверно,на эту добавку десяток яиц не купишь.