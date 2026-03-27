В России больше не будут изымать земельные участки из-за борщевика
Если участок ухожен, но есть борщевик — землю не отберут. Но если земля заброшена — риски сохраняются
27 марта 2026, 16:15, ИА Амител
Российские власти изменили правила, по которым наличие борщевика Сосновского на земельном участке было достаточно для изъятия земли, сообщают "Известия".
С 1 сентября 2025 года в России начали действовать новые критерии для оценки земельных участков. Если участок не используется, его могут изъять. Раньше зарастание борщевиком считалось одним из признаков неухоженной земли. Однако правительство изменило правила: борщевик Сосновского больше не будет учитываться как многолетний сорняк при определении статуса земли как неиспользуемой.
Ранее наличие этого растения часто воспринималось как признак засорения участка. Однако новые правила четко указывают, что борщевик не относится к многолетней сорной растительности при оценке состояния земли. Адвокат Ирина Гриценко поясняет, что изменения касаются исключения этого критерия из перечня оснований для изъятия земли.
«Теперь факт наличия борщевика сам по себе не является достаточным для того, чтобы участок был признан неиспользуемым. Это важно для собственников, так как исключает ситуацию, когда только один биологический фактор мог привести к претензиям со стороны властей», — отметила Гриценко.
Однако риски изъятия земли все еще сохраняются. Если участок заброшен, не обрабатывается и на нем отсутствуют признаки сельскохозяйственной деятельности, наличие борщевика может стать одним из факторов, указывающих на его запущенность. В таких случаях решение будет приниматься с учетом всех обстоятельств, а не только одного фактора, подчеркивает адвокат.
«Штрафы за наличие борщевика составляют от 20 000 до 50 000 рублей для физических лиц и до 700 000 рублей для юридических лиц», — заключила юрист.
16:29:00 27-03-2026
хрущову спасибо за нашу борьбу против борщевика !
16:32:42 27-03-2026
тоесть кто то придуамл, что выгодней не изымать езмлю и ломать голову что с ней делать, а просто мзду собирать? гении. ну хоть какое то разнообразии в бесконеной череде ежедневно новых штрафов, наолгов и прочих поборов
18:15:57 27-03-2026
А что с теми, которые уже? А как же принцип эстоппель?
18:31:36 27-03-2026
До выборов, может быть, и не изымут... да кто поручится, что не изымут сразу же после них?