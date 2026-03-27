Если участок ухожен, но есть борщевик — землю не отберут. Но если земля заброшена — риски сохраняются

27 марта 2026, 16:15, ИА Амител

Борщевик / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Российские власти изменили правила, по которым наличие борщевика Сосновского на земельном участке было достаточно для изъятия земли, сообщают "Известия".

С 1 сентября 2025 года в России начали действовать новые критерии для оценки земельных участков. Если участок не используется, его могут изъять. Раньше зарастание борщевиком считалось одним из признаков неухоженной земли. Однако правительство изменило правила: борщевик Сосновского больше не будет учитываться как многолетний сорняк при определении статуса земли как неиспользуемой.

Ранее наличие этого растения часто воспринималось как признак засорения участка. Однако новые правила четко указывают, что борщевик не относится к многолетней сорной растительности при оценке состояния земли. Адвокат Ирина Гриценко поясняет, что изменения касаются исключения этого критерия из перечня оснований для изъятия земли.

«Теперь факт наличия борщевика сам по себе не является достаточным для того, чтобы участок был признан неиспользуемым. Это важно для собственников, так как исключает ситуацию, когда только один биологический фактор мог привести к претензиям со стороны властей», — отметила Гриценко.

Однако риски изъятия земли все еще сохраняются. Если участок заброшен, не обрабатывается и на нем отсутствуют признаки сельскохозяйственной деятельности, наличие борщевика может стать одним из факторов, указывающих на его запущенность. В таких случаях решение будет приниматься с учетом всех обстоятельств, а не только одного фактора, подчеркивает адвокат.