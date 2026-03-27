Депутаты Барнаульской гордумы единогласно поддержали отчет Вячеслава Франка

27 марта 2026, 12:00, ИА Амител

Отчет Вячеслава Франка / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Депутаты Барнаульской городской Думы единогласно поддержали отчет главы Барнаула Вячеслава Франка о работе администрации за 2025 год, сообщает мэрия.

Франк поблагодарил депутатов БГД, общественников и неравнодушных барнаульцев за работу на благо города:

«Выражаю искреннюю признательность всем, кто делает краевую столицу уютнее, комфортнее и безопаснее. Я благодарен землякам, активно предлагающим идеи развития нашего города. Мы ценим ваше неравнодушие и слышим вас».

Он также отметил, что управление городским хозяйством невозможно без команды единомышленников:

«Хочу поблагодарить за работу своих коллег — заместителей, глав администраций районов, коллективы органов местного самоуправления и структурных подразделений».

Напомним, в ходе отчета Вячеслав Франк отметил, что в Барнауле продолжается системная работа по повышению зарплат: за год в крупных и средних организациях они увеличились на 15%.