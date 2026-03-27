27 марта 2026, 12:00, ИА Амител
Депутаты Барнаульской городской Думы единогласно поддержали отчет главы Барнаула Вячеслава Франка о работе администрации за 2025 год, сообщает мэрия.
Франк поблагодарил депутатов БГД, общественников и неравнодушных барнаульцев за работу на благо города:
«Выражаю искреннюю признательность всем, кто делает краевую столицу уютнее, комфортнее и безопаснее. Я благодарен землякам, активно предлагающим идеи развития нашего города. Мы ценим ваше неравнодушие и слышим вас».
Он также отметил, что управление городским хозяйством невозможно без команды единомышленников:
«Хочу поблагодарить за работу своих коллег — заместителей, глав администраций районов, коллективы органов местного самоуправления и структурных подразделений».
Напомним, в ходе отчета Вячеслав Франк отметил, что в Барнауле продолжается системная работа по повышению зарплат: за год в крупных и средних организациях они увеличились на 15%.
12:08:26 27-03-2026
Депутаты Барнаульской гордумы единогласно поддержали отчет Вячеслава Франка Кто бы сомневался...
12:24:53 27-03-2026
Гость (12:08:26 27-03-2026) Депутаты Барнаульской гордумы единогласно поддержали отчет В... А ни кто и не сомневался. Они же команда, Франк так и сказал
12:13:20 27-03-2026
"Депутаты Барнаульской гордумы единогласно поддержали"-------- А бывало иначе? "Все они одной веревкой связаны" (с)
12:23:01 27-03-2026
Уррра товарищи !!!
12:29:51 27-03-2026
ну грех не напиться с радости
12:44:21 27-03-2026
Гость (12:29:51 27-03-2026) ну грех не напиться с радости... тем более пятница
12:52:20 27-03-2026
Продажность - яркая черта слуг народа.
13:04:02 27-03-2026
Молодцы! На банкет товарищи.....