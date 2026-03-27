Маргарита Симоньян рассказала о тяжелой болезни дочери и своем раке груди

Главный редактор RT в интервью Борису Корчевникову поделилась, что испытания обрушились на ее семью одно за другим

27 марта 2026, 12:44, ИА Амител

Маргарита Симоньян / Фото: скриншот из выпуска программы "Ч.Т.Д."

Маргарита Симоньян подробно рассказала о том, что сейчас происходит в ее жизни. На долю главного редактора RT выпало немало испытаний: смерть мужа Тиграна Кеосаяна, злокачественная опухоль, а также тяжелая неизлечимая болезнь дочери. Об этом она рассказала в интервью телеведущему Борису Корчевникову.

О болезни ребенка стало известно тогда, когда супруг Симоньян впал в кому. Вскоре после этих событий у журналистки обнаружили рак груди.

«Я просто истерически начала хохотать, потому что так не бывает», — вспоминает она.

При этом Маргарита продолжает держать детей в неведении — она не рассказывает о своей болезни. Это позволяет ей сохранять самообладание. Сейчас журналистка продолжает борьбу за здоровье своей дочери и свое собственное.