НОВОСТИОбщество

Маргарита Симоньян рассказала о тяжелой болезни дочери и своем раке груди

Главный редактор RT в интервью Борису Корчевникову поделилась, что испытания обрушились на ее семью одно за другим

27 марта 2026, 12:44, ИА Амител

Маргарита Симоньян / Фото: скриншот из выпуска программы "Ч.Т.Д."
Маргарита Симоньян подробно рассказала о том, что сейчас происходит в ее жизни. На долю главного редактора RT выпало немало испытаний: смерть мужа Тиграна Кеосаяна, злокачественная опухоль, а также тяжелая неизлечимая болезнь дочери. Об этом она рассказала в интервью телеведущему Борису Корчевникову.

О болезни ребенка стало известно тогда, когда супруг Симоньян впал в кому. Вскоре после этих событий у журналистки обнаружили рак груди.

«Я просто истерически начала хохотать, потому что так не бывает», — вспоминает она.

При этом Маргарита продолжает держать детей в неведении — она не рассказывает о своей болезни. Это позволяет ей сохранять самообладание. Сейчас журналистка продолжает борьбу за здоровье своей дочери и свое собственное.

Маргарита Симоньян / Выпуск

Комментарии 10

Avatar Picture
Гость

12:57:57 27-03-2026

почитал , пошел плакать

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Ерёма

13:04:19 27-03-2026

Рыдаем всей маршруткой.

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Горожанин.

14:26:50 27-03-2026

Желаю Маргарите и её дочери выйти победителями в этой жуткой борьбе!!! Все адекватные люди с вами!!!

  -12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:54:05 27-03-2026

Горожанин. (14:26:50 27-03-2026) Желаю Маргарите и её дочери выйти победителями в этой жуткой... Адекватные люди не задалбливают страну своим нытьем, зачастую придуманным.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
нЕкто

15:17:35 27-03-2026

Гость (14:54:05 27-03-2026) Адекватные люди не задалбливают страну своим нытьем, зачасту... Страну с АМИКом не путай.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:55:06 27-03-2026

Горожанин. (14:26:50 27-03-2026) Желаю Маргарите и её дочери выйти победителями в этой жуткой...
Вы слишком высокого о себе мнения
Вы слишком высокого о себе мнения

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Горожанин.

06:27:39 28-03-2026

Гость (14:55:06 27-03-2026) Вы слишком высокого о себе мнения... По-моему, каждый адекватный обыкновенный человек будет желать другому человеку , попавшему в тяжелейшую ситуацию, выйти благополучно из такой ситуации. Это норма общения с другими людьми.А что я не так сказал, написал? Ведь, если есть информация, тем более на таком уважаемом народном сайте, значит любой другой человек имеет право высказать свои мысли.Просто, я обыкновенный советский человек, для которых не имея возможности помочь, нормальное состояние выразить свое отношение и пожелание. Наверно, Вы не жили при СССР.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:58:57 27-03-2026

"продолжает держать детей в неведении — она не рассказывает о своей болезни"

Кто кого держит за идиота? Она мало того, что растрепала об этом всему свету (у детей, конечно нет ни выхода в интернет, ни друзей с гаджетами), так еще видимо объяснила выпавшие волосы новым модным образом

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:04:08 27-03-2026

"..продолжает держать детей в неведении — она не рассказывает о своей болезни."

Как же аццки не легко это делать, когда сама же из каждого утюга информируешь обо всех деталях.

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Александр

19:54:05 27-03-2026

Беда одна не ходит.

  -1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров