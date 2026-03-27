Маргарита Симоньян рассказала о тяжелой болезни дочери и своем раке груди
Главный редактор RT в интервью Борису Корчевникову поделилась, что испытания обрушились на ее семью одно за другим
27 марта 2026, 12:44, ИА Амител
Маргарита Симоньян подробно рассказала о том, что сейчас происходит в ее жизни. На долю главного редактора RT выпало немало испытаний: смерть мужа Тиграна Кеосаяна, злокачественная опухоль, а также тяжелая неизлечимая болезнь дочери. Об этом она рассказала в интервью телеведущему Борису Корчевникову.
О болезни ребенка стало известно тогда, когда супруг Симоньян впал в кому. Вскоре после этих событий у журналистки обнаружили рак груди.
«Я просто истерически начала хохотать, потому что так не бывает», — вспоминает она.
При этом Маргарита продолжает держать детей в неведении — она не рассказывает о своей болезни. Это позволяет ей сохранять самообладание. Сейчас журналистка продолжает борьбу за здоровье своей дочери и свое собственное.
12:57:57 27-03-2026
почитал , пошел плакать
13:04:19 27-03-2026
Рыдаем всей маршруткой.
14:26:50 27-03-2026
Желаю Маргарите и её дочери выйти победителями в этой жуткой борьбе!!! Все адекватные люди с вами!!!
14:54:05 27-03-2026
Горожанин. (14:26:50 27-03-2026) Желаю Маргарите и её дочери выйти победителями в этой жуткой... Адекватные люди не задалбливают страну своим нытьем, зачастую придуманным.
15:17:35 27-03-2026
Гость (14:54:05 27-03-2026) Адекватные люди не задалбливают страну своим нытьем, зачасту... Страну с АМИКом не путай.
14:55:06 27-03-2026
Горожанин. (14:26:50 27-03-2026) Желаю Маргарите и её дочери выйти победителями в этой жуткой...
Вы слишком высокого о себе мнения
06:27:39 28-03-2026
Гость (14:55:06 27-03-2026) Вы слишком высокого о себе мнения... По-моему, каждый адекватный обыкновенный человек будет желать другому человеку , попавшему в тяжелейшую ситуацию, выйти благополучно из такой ситуации. Это норма общения с другими людьми.А что я не так сказал, написал? Ведь, если есть информация, тем более на таком уважаемом народном сайте, значит любой другой человек имеет право высказать свои мысли.Просто, я обыкновенный советский человек, для которых не имея возможности помочь, нормальное состояние выразить свое отношение и пожелание. Наверно, Вы не жили при СССР.
14:58:57 27-03-2026
"продолжает держать детей в неведении — она не рассказывает о своей болезни"
Кто кого держит за идиота? Она мало того, что растрепала об этом всему свету (у детей, конечно нет ни выхода в интернет, ни друзей с гаджетами), так еще видимо объяснила выпавшие волосы новым модным образом
15:04:08 27-03-2026
"..продолжает держать детей в неведении — она не рассказывает о своей болезни."
Как же аццки не легко это делать, когда сама же из каждого утюга информируешь обо всех деталях.
19:54:05 27-03-2026
Беда одна не ходит.