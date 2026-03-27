Сэкономить около тысячи рублей можно, отказавшись от части необязательных покупок

27 марта 2026, 14:57, ИА Амител

Пасха / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

В 2026 году россияне намерены потратить примерно 3690 рублей на набор для празднования Пасхи, рассказал Life.ru доцент Финансового университета при правительстве Российской Федерации Петр Щербаченко.

«Традиционное пасхальное угощение включает в себя кулич стоимостью 360 рублей, творожную пасху — 350 рублей, семь украшенных яиц по 100 рублей каждое, буженину — 700 рублей, сладости — 500 рублей, свечу — 30 рублей, бутылку кагора — 700 рублей, вышитое полотенце — 500 рублей и плетеную корзину — 450 рублей», — добавил он.

Общий бюджет набора составляет около 3690 рублей, однако он может меняться в зависимости от состава и личных предпочтений.

Щербаченко подчеркнул, что цены могут варьироваться в зависимости от региона, так как большинство из этих товаров доступны как в крупных супермаркетах, так и на онлайн-платформах. Реальные расходы зависят от финансовых возможностей семьи и ее представлений о необходимых продуктах для празднования.

«Если исключить некоторые необязательные элементы, можно сэкономить примерно тысячу рублей. Например, плетеная корзина и вышитое полотенце вместе стоят 950 рублей, а отказ от свечи также позволит сэкономить около тысячи рублей», — отметил эксперт.

Значительная часть затрат на пасхальный набор связана не только с основными продуктами, но и с дополнительными товарами для украшения. Проще всего сократить расходы не на продуктах, а на аксессуарах для праздничного стола, заключил Щербаченко.