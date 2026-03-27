Пасхальный набор в 2026 году обойдется россиянам в 3690 рублей

Сэкономить около тысячи рублей можно, отказавшись от части необязательных покупок

27 марта 2026, 14:57, ИА Амител

Пасха / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru
Пасха / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

В 2026 году россияне намерены потратить примерно 3690 рублей на набор для празднования Пасхи, рассказал Life.ru доцент Финансового университета при правительстве Российской Федерации Петр Щербаченко.

«Традиционное пасхальное угощение включает в себя кулич стоимостью 360 рублей, творожную пасху — 350 рублей, семь украшенных яиц по 100 рублей каждое, буженину — 700 рублей, сладости — 500 рублей, свечу — 30 рублей, бутылку кагора — 700 рублей, вышитое полотенце — 500 рублей и плетеную корзину — 450 рублей», — добавил он.

Общий бюджет набора составляет около 3690 рублей, однако он может меняться в зависимости от состава и личных предпочтений.

Щербаченко подчеркнул, что цены могут варьироваться в зависимости от региона, так как большинство из этих товаров доступны как в крупных супермаркетах, так и на онлайн-платформах. Реальные расходы зависят от финансовых возможностей семьи и ее представлений о необходимых продуктах для празднования.

«Если исключить некоторые необязательные элементы, можно сэкономить примерно тысячу рублей. Например, плетеная корзина и вышитое полотенце вместе стоят 950 рублей, а отказ от свечи также позволит сэкономить около тысячи рублей», — отметил эксперт.

Значительная часть затрат на пасхальный набор связана не только с основными продуктами, но и с дополнительными товарами для украшения. Проще всего сократить расходы не на продуктах, а на аксессуарах для праздничного стола, заключил Щербаченко.

Комментарии 6

Гость

16:43:21 27-03-2026

продукты дорогие.
пасху обязательно съем.

Юс

19:24:46 27-03-2026

Откуда выкопаны эти суммы? 100 рублей яйцо))) От Фаберже?

Юс

23:39:07 27-03-2026

Щербаченко в Метрополе собрался праздновать Пасху?)))

Гость

01:59:59 28-03-2026

Да не будем мы ничего из этого покупать. Обычные выходные.

Гость

13:07:17 28-03-2026

Гость (01:59:59 28-03-2026) Да не будем мы ничего из этого покупать. Обычные выходные. ... Мусульманин?

Гость

02:09:13 29-03-2026

Гость (13:07:17 28-03-2026) Мусульманин?... Здравомыслящий

