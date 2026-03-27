Год роста. Как депутаты думы Барнаула оценили работу мэра и администрации

Депутаты БГД заявили, что власти отработали прошлый год успешно. Но проблем еще немало

27 марта 2026, 17:00, ИА Амител

Председатель БГД Галина Буевич / Фото: пресс-служба городской думы

На заседании 27 марта депутаты Барнаульской городской Думы единогласно приняли отчет главы города Вячеслава Франка о деятельности администрации краевой столицы за 2025 год. Председатель БГД Галина Буевич пояснила: столь высокая оценка обусловлена положительной динамикой в развитии города по всем направлениям.

Системная работа

Депутаты оценивают деятельность власти не только по докладу градоначальника, но и в целом по всему году совместной работы БГД и мэрии, отметила Галина Буевич.

Один из примеров — принятие в 2025 году Стратегии развития города, в разработке которой принимали участие депутаты, эксперты и профильные комиссии. Стратегия стала важным этапом в долгосрочном развитии всех сфер городского хозяйства.

«Столь проработанный программный документ — это гарантия системного развития всех направлений города в дальнейшем. Так, например, подходы к выполнению муниципальных программ мы строим, в том числе, на основании Стратегии», — подчеркнула председатель думы.

Галина Буевич также отметила грамотную бюджетную политику, которая сохраняет стабильность и дает возможность эффективно привлекать дополнительные средства через участие Барнаула в национальных и региональных проектах.

Председатель городской думы подчеркнула важность комплексного подхода, который подразумевает решение задач не только в рамках городских полномочий, но и во взаимодействии с федеральными и краевыми властями.

«Например, медицина не входит в прямую зону наших полномочий, но вопросы качества медицинского обслуживания всегда стоят на повестке города. И это тоже отличительная черта нашей администрации — подходить к развитию нашего города комплексно», — пояснила Галина Буевич.

Достижения и вызовы

Отчет прокомментировали и представители всех пяти партий, имеющих в думе мандаты. Руководитель фракции "Новые люди" Никита Федюнин отметил, что, несмотря на экономические трудности, Барнаул показал значительные достижения. Например, рост средней заработной платы и создание земельного фонда с потенциальной строительной площадью более 12 млн квадратных метров.

«Вместе с внешними факторами и ограничениями для малого бизнеса создана колоссальная нагрузка, последствия которой мы уже фиксируем. В городе начинают закрываться магазины и кафе, работа которых еще вчера казалась стабильной», — отметил Федюнин.

Анатолий Барсуков из КПРФ акцентировал внимание на важности национальных и инфраструктурных проектов для Барнаула. Он отметил, что особое внимание следует уделить транспортной проблеме в Индустриальном районе, где активно идет жилищное строительство.

«Пробки стали реалиями повседневной жизни для барнаульцев, проживающих в этой части города. Поэтому задача администрации города на 2026-й и последующие годы требует безотлагательного решения этой транспортной проблемы», — заявил депутат.

"Справедливая Россия" отмечает рост доходов бюджета и работу по привлечению федеральных средств. И обращает внимание власти на необходимость более активной деятельности в сферах промышленности и жилищно-коммунального хозяйства, а именно — переселении граждан из аварийного жилья.

«Запуск комплексного развития территории микрорайона Поток — это старт, но мы должны понимать четкие сроки переселения людей из ветхого жилья во всех районах города», — сказал глава фракции Захар Торычев.

Алексей Скосырский (фракция ЛДПР) подчеркнул важность взаимодействия с участниками специальной военной операции и их семьями, а также повышение ответственности управляющих компаний.

«Создание своего городского пассажирского предприятия — шаг в правильном направлении, будет лучше контроль и повысится управляемость», — добавил депутат.

И, наконец, руководитель фракции "Единая Россия" Вячеслав Перерядов отметил, что сохранение устойчивости и управляемости городских систем в условиях внешних вызовов — это главный результат работы города в прошлом году. Он подчеркнул важность проекта комплексного развития микрорайона Поток, который решает проблему расселения аварийного жилья.

«Этот проект — флагман, который запускает механизм реновации на другие районы города. Он решает острейший вопрос расселения аварийного жилья для тысяч семей и дает мощный импульс для качественной трансформации городской среды», — заявил Перерядов.

Единоросс предложил развивать правобережную часть города, модернизировать вокзалы, внедрить реверсное движение на Павловском тракте, развивать трамвайную инфраструктуру в районе Южного и провести капитальный ремонт путепровода на пр. Калинина.

Добавим, мэр Вячеслав Франк в своем докладе подчеркнул, что 2025 год стал плодотворным периодом совместной работы городской администрации, которая продолжает системно повышать уровень жизни жителей, в том числе через соглашения с работодателями и профсоюзами. Это привело к росту заработной платы в крупных и средних организациях на 15% — до 80 тысяч рублей и удержанию низкого уровня безработицы. Также мэр сообщил о планах по развитию общественного транспорта (город купит 130 новых автобусов), модернизации транспортной сети и продолжению реновации жилых территорий, включая капитальный ремонт многоквартирных домов и расселение аварийного жилья.