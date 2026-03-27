Депутат ГД: пенсия матерей-героинь может превышать 100 тысяч рублей
Звание "Мать-героиня" присваивается женщинам, родившим и воспитавшим более десяти детей
27 марта 2026, 17:46, ИА Амител
Матери-героини в России могут получать пенсии свыше 100 тысяч рублей, рассказала "Ленте.ру" депутат Госдумы Светлана Бессараб. По ее словам, это не только финансовая поддержка, но и способ заработать трудовой стаж, который сейчас можно получить только через уход за детьми, если у женщины был хотя бы один день официального трудоустройства.
«Причем если рождается двойня, стаж суммируется, и год ухода идет за два. Если тройня — так же», — уточнила она.
Бессараб добавила, что высокие пенсии могут получать Герои труда и Герои России. Военные пенсионеры также получают значительные выплаты — в среднем более 46 тысяч рублей.
«Размер пенсий зависит от суммы индивидуальных пенсионных взносов. Можно увеличить пенсию на 40% за пять дополнительных лет работы или за счет индивидуальных накоплений», — сказала депутат.
Звание "Мать-героиня" присуждается женщинам, родившим и воспитавшим более десяти детей. С 1 января введены новые льготы: ежемесячная выплата составляет 72,4 тысячи рублей, доплата к пенсии — 36,5 тысячи.
«Матери-героини имеют право на внеочередное бесплатное медицинское обслуживание, обеспечение лекарствами, освобождение от платы за ЖКУ, льготы на проезд, бесплатное профобучение и дополнительное образование», — заключила парламентарий.
18:43:56 27-03-2026
"Матери-героини в России могут получать пенсии свыше 100 тысяч рублей, рассказала "Ленте.ру" депутат Госдумы Светлана Бессараб"------------ Кризис на дворе, а здесь иллюзия благоденствия. "Основными демонами, навевающими иллюзию обмана и ложь, в демонологии считаются Белиал (демон беззакония, лжи и иллюзий), Сатана (демон обмана) и Бакасура (персонификация лицемерия и коварства). Они искушают людей гордыней и лживыми представлениями"
19:23:06 27-03-2026
Может!
Но не будет!...
10:41:58 30-03-2026
Из ЕДРА тетя, забудьте про всё что говорила, вот возраст выхода на пенсию матерям-героиням они могут увеличить это точно