Звание "Мать-героиня" присваивается женщинам, родившим и воспитавшим более десяти детей

27 марта 2026, 17:46, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Матери-героини в России могут получать пенсии свыше 100 тысяч рублей, рассказала "Ленте.ру" депутат Госдумы Светлана Бессараб. По ее словам, это не только финансовая поддержка, но и способ заработать трудовой стаж, который сейчас можно получить только через уход за детьми, если у женщины был хотя бы один день официального трудоустройства.

«Причем если рождается двойня, стаж суммируется, и год ухода идет за два. Если тройня — так же», — уточнила она.

Бессараб добавила, что высокие пенсии могут получать Герои труда и Герои России. Военные пенсионеры также получают значительные выплаты — в среднем более 46 тысяч рублей.

«Размер пенсий зависит от суммы индивидуальных пенсионных взносов. Можно увеличить пенсию на 40% за пять дополнительных лет работы или за счет индивидуальных накоплений», — сказала депутат.

Звание "Мать-героиня" присуждается женщинам, родившим и воспитавшим более десяти детей. С 1 января введены новые льготы: ежемесячная выплата составляет 72,4 тысячи рублей, доплата к пенсии — 36,5 тысячи.