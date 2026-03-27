На Алтае произошла авария с переворотом по вине пожилой женщины

Пенсионерка не справилась с управлением

27 марта 2026, 19:39, ИА Амител

Место происшествия / Фото: МВД Республики Алтай

В Майминском районе днем 26 марта произошло ДТП с опрокидыванием автомобиля. Об этом сообщили в МВД Республики Алтай.

Авария случилась около 14:45 неподалеку от села Дубровка. По предварительным данным, 60-летняя жительница Горно-Алтайска, управляя "Опелем Астра", не справилась с управлением, съехала с дороги, после чего машина перевернулась.

На место прибыли медики, которые осмотрели водителя и ее 26-летнюю пассажирку. Госпитализация им не потребовалась.

По факту происшествия проводится проверка, по ее итогам будет принято процессуальное решение.