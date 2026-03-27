Сотрудника приюта будут судить за смертельное избиение постояльца в Барнауле

Обвиняемый, испытывая личную неприязнь, нанес мужчине несколько ударов кулаком в грудь

27 марта 2026, 16:45, ИА Амител

Деревянный молот судьи / Фото: amic.ru

В Барнауле завершено расследование уголовного дела в отношении 48-летнего жителя Новосибирской области, работавшего в частном приюте для пожилых. Об этом сообщили в Следственном комитете России по Алтайскому краю.

По версии следствия, в апреле прошлого года между сотрудником учреждения и 69-летним маломобильным постояльцем произошел конфликт, связанный с проведением гигиенических процедур и уборкой помещения. Во время ссоры обвиняемый, испытывая личную неприязнь, нанес мужчине несколько ударов кулаком в грудь.

«Полученные травмы оказались смертельными — с учетом имеющихся заболеваний пострадавший скончался на месте. Следователи установили причинно-следственную связь между действиями работника и смертью пенсионера», — отметили в ведомстве.

Мужчине предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении лица, заведомо находящегося в беспомощном состоянии, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

