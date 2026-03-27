После массового ДТП на Алтае в больницу попала четырехлетняя девочка

Ребенка с травмами различной степени тяжести госпитализировали в Республиканскую детскую больницу

27 марта 2026, 16:32, ИА Амител

Место происшествия / Фото: МВД Республики Алтай

В Майме днем 26 марта произошло массовое ДТП с участием трех автомобилей, в результате которого пострадала четырехлетняя девочка. Об этом сообщили в МВД Республики Алтай.

Авария случилась около 13:55 возле дома № 16а по улице Алтайской. По предварительным данным, 50-летний житель Барнаула, управляя автомобилем Kia Rio, не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с Hyundai Solaris, за рулем которого находилась 32-летняя жительница Горно-Алтайска. От удара Hyundai отбросило на встречную полосу, где он врезался в Nissan Teana под управлением 27-летнего местного жителя.

«В результате ДТП пострадала четырехлетняя пассажирка Hyundai. Девочку с травмами различной степени тяжести госпитализировали в республиканскую детскую больницу. Водителю Solaris оказали медицинскую помощь на месте, госпитализация ей не потребовалась», — отметили в ведомстве.

При этом в ходе разбирательства выяснилось, что женщина управляла автомобилем, будучи лишенной водительских прав.

Водитель Kia привлечен к ответственности за нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью средней тяжести, а также за несоблюдение дистанции. В отношении женщины — водителя Hyundai составлен административный протокол за управление транспортным средством при лишении права управления.