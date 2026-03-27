Власти повысят пошлины на крепкий алкоголь из недружественных стран

Участники рынка прогнозируют рост цен и сокращение доли импорта в доступных сегментах

27 марта 2026, 13:17, ИА Амител

Алкоголь / Изображение сгенерировано с помощью нейросети GigaChat / amic.ru

С 1 мая 2026 года Минфин планирует повысить ставку ввозной пошлины на крепкий алкоголь из недружественных стран. Об этом "Коммерсанту" сообщили три источника на рынке. Вместо нынешних 3 евро за литр спирта пошлина составит 5 евро. Один из собеседников не исключил, что решение может вступить в силу уже в апреле.

«С сентября 2024 года действует пошлина в размере 20% от таможенной стоимости, но не менее 3 евро за литр. Участники рынка ожидают значительного роста цен. Президент гильдии "Алкопро" Андрей Московский назвал повышение "достаточно серьезным", предположив, что оно ударит по продажам популярных марок», — пишет издание.

Руководитель направления крепкого алкоголя в Fort Руслан Брагин отмечает, что рост издержек неизбежно переложат на потребителей, а доля импорта в низком и среднем ценовых сегментах сократится.

В Ladoga прогнозируют, что алкоголь начнет дорожать постепенно по мере истощения запасов, а эффект станет заметен во втором полугодии. Коммерческий директор Stellar Group Александр Гревцов считает, что подорожание произойдет примерно через три месяца после введения пошлины.