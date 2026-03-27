Власти повысят пошлины на крепкий алкоголь из недружественных стран

Участники рынка прогнозируют рост цен и сокращение доли импорта в доступных сегментах

27 марта 2026, 13:17, ИА Амител

Алкоголь / Изображение сгенерировано с помощью нейросети GigaChat / amic.ru
С 1 мая 2026 года Минфин планирует повысить ставку ввозной пошлины на крепкий алкоголь из недружественных стран. Об этом "Коммерсанту" сообщили три источника на рынке. Вместо нынешних 3 евро за литр спирта пошлина составит 5 евро. Один из собеседников не исключил, что решение может вступить в силу уже в апреле.

«С сентября 2024 года действует пошлина в размере 20% от таможенной стоимости, но не менее 3 евро за литр. Участники рынка ожидают значительного роста цен. Президент гильдии "Алкопро" Андрей Московский назвал повышение "достаточно серьезным", предположив, что оно ударит по продажам популярных марок», — пишет издание.

Руководитель направления крепкого алкоголя в Fort Руслан Брагин отмечает, что рост издержек неизбежно переложат на потребителей, а доля импорта в низком и среднем ценовых сегментах сократится.

В Ladoga прогнозируют, что алкоголь начнет дорожать постепенно по мере истощения запасов, а эффект станет заметен во втором полугодии. Коммерческий директор Stellar Group Александр Гревцов считает, что подорожание произойдет примерно через три месяца после введения пошлины.

Комментарии 8

гость

13:26:59 27-03-2026

Ударим нашим самогоном, по буржуйскому виску рому, текиле, коньяку! Пусть издыхают, но сами пьют или выливают!

Гость

19:18:16 27-03-2026

гость (13:26:59 27-03-2026) Ударим нашим самогоном, по буржуйскому виску рому, текиле, к... Можно предположить, что содержимое буржуйских бутылок уже давно импортозамещено местным самогоном с разными вкусовыми добавками. Не, ну всякие этикетки, ярлычки настоящие!

Гость

13:37:16 27-03-2026

Власти делают нашу жизнь все хуже.

Гость

14:57:47 27-03-2026

Закупайте в дружественных странах.

Гость

16:44:34 27-03-2026

акститесь.
у кого есть на макалан, те пошлины не считают ))

................

19:02:36 27-03-2026

да это все в гаражах розлито...

Олег

19:30:06 27-03-2026

А кто платить больше то будет?
Больше не плачу налоги до полного прекращения торговли с недружественными странами!

Олег

19:32:31 27-03-2026

В дом где нет самогона приходит гомосексуализм и бездуховность! Особенно с алкоголем из недружественных, но не вражеских стран

