Власти повысят пошлины на крепкий алкоголь из недружественных стран
Участники рынка прогнозируют рост цен и сокращение доли импорта в доступных сегментах
27 марта 2026, 13:17, ИА Амител
С 1 мая 2026 года Минфин планирует повысить ставку ввозной пошлины на крепкий алкоголь из недружественных стран. Об этом "Коммерсанту" сообщили три источника на рынке. Вместо нынешних 3 евро за литр спирта пошлина составит 5 евро. Один из собеседников не исключил, что решение может вступить в силу уже в апреле.
«С сентября 2024 года действует пошлина в размере 20% от таможенной стоимости, но не менее 3 евро за литр. Участники рынка ожидают значительного роста цен. Президент гильдии "Алкопро" Андрей Московский назвал повышение "достаточно серьезным", предположив, что оно ударит по продажам популярных марок», — пишет издание.
Руководитель направления крепкого алкоголя в Fort Руслан Брагин отмечает, что рост издержек неизбежно переложат на потребителей, а доля импорта в низком и среднем ценовых сегментах сократится.
В Ladoga прогнозируют, что алкоголь начнет дорожать постепенно по мере истощения запасов, а эффект станет заметен во втором полугодии. Коммерческий директор Stellar Group Александр Гревцов считает, что подорожание произойдет примерно через три месяца после введения пошлины.
13:26:59 27-03-2026
Ударим нашим самогоном, по буржуйскому виску рому, текиле, коньяку! Пусть издыхают, но сами пьют или выливают!
19:18:16 27-03-2026
Можно предположить, что содержимое буржуйских бутылок уже давно импортозамещено местным самогоном с разными вкусовыми добавками. Не, ну всякие этикетки, ярлычки настоящие!
13:37:16 27-03-2026
Власти делают нашу жизнь все хуже.
14:57:47 27-03-2026
Закупайте в дружественных странах.
16:44:34 27-03-2026
у кого есть на макалан, те пошлины не считают ))
19:02:36 27-03-2026
да это все в гаражах розлито...
19:30:06 27-03-2026
А кто платить больше то будет?
Больше не плачу налоги до полного прекращения торговли с недружественными странами!
19:32:31 27-03-2026
