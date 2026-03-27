НОВОСТИПроисшествия

В Барнауле крупный бизнесмен хотел за 1,5 млн рублей убить своего партнера

Следствие готовит ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу

27 марта 2026, 16:01, ИА Амител

В Алтайском крае задержали 59-летнего жителя Барнаула, подозреваемого в подстрекательстве и пособничестве к приготовлению заказного убийства партнера по бизнесу, сообщает региональный СК.

Задержанный — соучредитель в нескольких организациях, входящих в группу коммерческих компаний. Желая избавиться от одного из руководителей предприятия и занять его должность, в январе 2026 года попросил знакомого найти киллера.

«Не желая становиться соучастником преступления, посредник обратился в правоохранительные органы и в дальнейшем действовал в рамках оперативно-разыскных мероприятий», — рассказали в ведомстве.

26 марта посредник встретился с заказчиком и сообщил, что конкурент устранен. За проделанную работу получил 1,5 млн рублей. После этого бизнесмена задержали.

Следствие готовит ходатайство в суд об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу и предъявлении ему обвинения.

Ранее в Алтайском крае женщина заказала убийство своего бизнес-партнера: попросила похитить и залить бетоном в погребе. 

Деревянный молот судьи / Фото: amic.ru

НОВОСТИПроисшествия
Барнаул Криминал

Комментарии 3

Avatar Picture
Гость

16:04:32 27-03-2026

Капитализм!
нет такого преступления, на которое не пойдет капитал ради прибыли в 300%

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

06:59:46 28-03-2026

Гость (16:04:32 27-03-2026) Капитализм!нет такого преступления, на которое не пойдет... Интересно, а на что пойдешь ты и 19 лайкнувших барашек ради прибыли в 300%?

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Олег

00:34:48 28-03-2026

Время передела - прекрасное время!
ФСБ ловит коррупционеров, потом придут и за ними. Топ манагеры валят друг-дружку, сдают как стеклотару, без сожалений.

  -5 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров