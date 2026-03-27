В Барнауле крупный бизнесмен хотел за 1,5 млн рублей убить своего партнера
Следствие готовит ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу
27 марта 2026, 16:01, ИА Амител
В Алтайском крае задержали 59-летнего жителя Барнаула, подозреваемого в подстрекательстве и пособничестве к приготовлению заказного убийства партнера по бизнесу, сообщает региональный СК.
Задержанный — соучредитель в нескольких организациях, входящих в группу коммерческих компаний. Желая избавиться от одного из руководителей предприятия и занять его должность, в январе 2026 года попросил знакомого найти киллера.
«Не желая становиться соучастником преступления, посредник обратился в правоохранительные органы и в дальнейшем действовал в рамках оперативно-разыскных мероприятий», — рассказали в ведомстве.
26 марта посредник встретился с заказчиком и сообщил, что конкурент устранен. За проделанную работу получил 1,5 млн рублей. После этого бизнесмена задержали.
Следствие готовит ходатайство в суд об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу и предъявлении ему обвинения.
16:04:32 27-03-2026
Капитализм!
нет такого преступления, на которое не пойдет капитал ради прибыли в 300%
06:59:46 28-03-2026
Гость (16:04:32 27-03-2026) Капитализм!нет такого преступления, на которое не пойдет... Интересно, а на что пойдешь ты и 19 лайкнувших барашек ради прибыли в 300%?
00:34:48 28-03-2026
Время передела - прекрасное время!
ФСБ ловит коррупционеров, потом придут и за ними. Топ манагеры валят друг-дружку, сдают как стеклотару, без сожалений.