В Барнауле крупный бизнесмен хотел за 1,5 млн рублей убить своего партнера

Следствие готовит ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу

27 марта 2026, 16:01, ИА Амител

В Алтайском крае задержали 59-летнего жителя Барнаула, подозреваемого в подстрекательстве и пособничестве к приготовлению заказного убийства партнера по бизнесу, сообщает региональный СК.

Задержанный — соучредитель в нескольких организациях, входящих в группу коммерческих компаний. Желая избавиться от одного из руководителей предприятия и занять его должность, в январе 2026 года попросил знакомого найти киллера.

«Не желая становиться соучастником преступления, посредник обратился в правоохранительные органы и в дальнейшем действовал в рамках оперативно-разыскных мероприятий», — рассказали в ведомстве.

26 марта посредник встретился с заказчиком и сообщил, что конкурент устранен. За проделанную работу получил 1,5 млн рублей. После этого бизнесмена задержали.

Следствие готовит ходатайство в суд об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу и предъявлении ему обвинения.

