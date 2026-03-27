В России отцы проводят с детьми в среднем в пять-шесть раз меньше времени, чем матери, и одной денежной выплатой эту ситуацию не исправить

27 марта 2026, 13:00, ИА Амител

Отец, дети / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Выплата 500 тысяч рублей отцам за рождение второго и последующих детей вряд ли существенно повысит рождаемость. Это хорошая сумма, но она покрывает лишь четыре-шесть месяцев работы, не оказывая значительного влияния на жизнь семьи, сообщил "Газете.ru" эксперт по фондовому рынку "Гарда Капитал" Кирилл Селезнев.

В Госдуме предложили новую меру поддержки семей — "папин капитал". Вице-спикер Борис Чернышов выступил с инициативой выплачивать 500 тысяч рублей при рождении второго и следующих детей, если отец официально берет отпуск по уходу за ребенком. Однако, по мнению Селезнева, это может создать трудности: либо отец работает и обеспечивает семью, либо берет отпуск, рискуя потерять работу.

«Более эффективными мерами могли бы стать помощь с покупкой жилья и доступные ясельные места, но это обойдется еще дороже. Строительство десяти тысяч новых зданий для яслей обойдется более чем в триллион рублей, а содержание групп — в 200 миллиардов в год», — отметил Селезнев.

В Европе существует практика "папиных отпусков", которые часто являются обязательными и хорошо оплачиваемыми. Родители могут меняться ролями: мать выходит на работу, а отец временно берет на себя уход за ребенком. В Скандинавии это считается проявлением равенства полов и добавляет около 25% времени, которое отцы проводят с детьми.

«В России же отцы в среднем проводят с детьми несколько минут в день, тогда как матери — несколько часов», — подчеркнул Селезнев.

Денежная выплата, по его мнению, не решит эту проблему, а может побудить отцов тратить деньги на другие вещи, еще больше сокращая время, проведенное с семьей.