Академик РАН высказался за запрет перекусов на рабочих местах
Тенденция к удаленной работе позволяет сотрудникам самим планировать приемы пищи без жестких ограничений
27 марта 2026, 19:05, ИА Амител
Запрет на перекусы на рабочем месте имеет основания с этической, гигиенической и медицинской точек зрения, считает эпидемиолог и академик РАН Геннадий Онищенко. В разговоре с Life.ru он отметил, что есть профессии, где перекусы категорически не разрешены, даже если есть такая возможность.
Например, медицинские работники во время пандемии COVID-19 сутками работали в красной зоне, и в таких экстремальных условиях о перекусах речи не шло. Хотя медики и питались, это было вынужденной мерой из-за круглосуточной работы.
«В большинстве профессий, включая офисные, правила приема пищи регулируются трудовым договором. Если сотрудник ест на рабочем месте, это считается нарушением», — подчеркнул он.
Академик также отметил, что перекусы вредны, так как способствуют набору веса, нарушают метаболизм и ухудшают здоровье при сидячей работе. Он рекомендовал обедать строго по расписанию.
Онищенко добавил, что в последние годы растет число людей, работающих удаленно, особенно среди женщин с маленькими детьми. На удаленке сотрудники сами выбирают, когда и как питаться. Однако, по мнению эксперта, запрет на перекусы допустим, только если это прописано в трудовом договоре. В противном случае такой запрет может быть нарушением прав работника.
19:28:38 27-03-2026
Питаться - это вообще преступление. Надо только работать и работать. Ну пока не сдохнешь -это почетно.
19:32:45 27-03-2026
А на общепит этот деятель не хочет скинутся тем, кому зп не хватает???
19:46:10 27-03-2026
много есть вредно.
20:38:56 27-03-2026
Жуть
21:58:55 27-03-2026
А когда депутатов показывают спящими на заседаниях госдумы при обсуждении законов это нормально? У них дрыхнуть на работе в трудовом договоре прописано?
22:58:35 27-03-2026
Какой бред несет этот дед...
11:19:56 29-03-2026
Гость (22:58:35 27-03-2026) Какой бред несет этот дед...... Не такой уж и бред.
Он прав про сидячую работу, про анти санитарию, с оговорками про эстетику.
Сам на работе ем перед клавиатурой, приходится время выбирать, готовить место и убираться после.
Если запретят, будут услышаны с запросом на условия питания