Тенденция к удаленной работе позволяет сотрудникам самим планировать приемы пищи без жестких ограничений

27 марта 2026, 19:05, ИА Амител

Перекус, обед, работа / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Запрет на перекусы на рабочем месте имеет основания с этической, гигиенической и медицинской точек зрения, считает эпидемиолог и академик РАН Геннадий Онищенко. В разговоре с Life.ru он отметил, что есть профессии, где перекусы категорически не разрешены, даже если есть такая возможность.

Например, медицинские работники во время пандемии COVID-19 сутками работали в красной зоне, и в таких экстремальных условиях о перекусах речи не шло. Хотя медики и питались, это было вынужденной мерой из-за круглосуточной работы.

«В большинстве профессий, включая офисные, правила приема пищи регулируются трудовым договором. Если сотрудник ест на рабочем месте, это считается нарушением», — подчеркнул он.

Академик также отметил, что перекусы вредны, так как способствуют набору веса, нарушают метаболизм и ухудшают здоровье при сидячей работе. Он рекомендовал обедать строго по расписанию.

Онищенко добавил, что в последние годы растет число людей, работающих удаленно, особенно среди женщин с маленькими детьми. На удаленке сотрудники сами выбирают, когда и как питаться. Однако, по мнению эксперта, запрет на перекусы допустим, только если это прописано в трудовом договоре. В противном случае такой запрет может быть нарушением прав работника.