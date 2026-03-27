ВТБ отчитался о чистой прибыли в 68,8 млрд рублей с начала года

Результаты двух месяцев создают основу для выполнения прогнозов по прибыльности

27 марта 2026, 14:00, ИА Амител

Группа ВТБ представила финансовые результаты по международным стандартам (МСФО) за первые два месяца 2026 года. Согласно отчету, чистая прибыль банка за этот период составила 68,8 млрд рублей. Такой результат был достигнут благодаря стратегии оптимизации капитала, в рамках которой ВТБ активно увеличивает объем кредитования крупных предприятий, одновременно сокращая объемы розничных кредитов.

Уверенный рост и оптимизация капитала

В январе и феврале 2026 года банк продемонстрировал уверенный рост как чистой процентной маржи, так и чистых процентных доходов, сообщил первый заместитель президента — председателя правления, финансовый директор ВТБ Дмитрий Пьянов. Основной вклад в эти показатели внесла продолженная работа по оптимизации капитала, а также умеренная стоимость рисков. Благодаря этим мерам ВТБ продолжает наращивать корпоративный кредитный портфель, несмотря на снижение объема розничных кредитов, что соответствует заранее установленным планам.

Результаты первых двух месяцев закладывают прочную базу для достижения прогнозируемых показателей по прибыли и росту бизнеса в 2026 году.

Кредитный портфель и динамика роста

По состоянию на 28 февраля 2026 года совокупный кредитный портфель банка составил 24,9 трлн рублей, прибавив 1,7% с начала года. Кредиты, выданные юридическим лицам, достигли 17,7 трлн рублей (плюс 3% к началу 2026-го). Однако кредиты физическим лицам сократились на 1,3%, составив 7,2 трлн рублей.

Средства клиентов и нормативы капитала

Общий объем средств клиентов на 28 февраля 2026 года составил 27,3 трлн рублей, что на 2% меньше по сравнению с началом года.

Нормативы достаточности капитала ВТБ продолжают оставаться на уровне, превышающем минимальные требования регулятора. На 1 марта 2026 года общий норматив достаточности капитала составил 9,9%, что на 10 базисных пунктов больше, чем на начало года. Базовый норматив остался на уровне 6,3%, а основной — на уровне 7,7%.