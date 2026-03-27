Пропавшую семью Усольцевых будут искать с помощью нейросетей
На снимках будут выявляться объекты, похожие на людей
27 марта 2026, 12:17, ИА Амител
Поиски семьи Усольцевых возобновятся, когда сойдет снег. Волонтеры поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" планируют использовать беспилотники для проверки основных зон, где с семьей мог произойти несчастный случай, рассказал aif.ru академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев.
«Участок поиска разбивается на зоны — квадраты. В каждом квадрате летает дрон. Он движется по маршруту "змейкой": летит в одну сторону, разворачивается, немного смещается и летит обратно. Таким образом, он курсирует челночным способом. Фотографии делаются без пропусков, стык в стык, покрывая всю землю очень плотно», — пояснил Кондратьев.
После полета снимки загружают в облачное хранилище с программой на основе искусственного интеллекта. Нейросеть обрабатывает фото и ищет среди них объекты, похожие на людей. Из сотен тысяч снимков она отбирает несколько сотен, которые затем вручную проверяют волонтеры.
«Если на снимке что-то похоже на человека (ведь это может быть, например, коряга, напоминающая фигуру), они отмечают это. После этого информация передается волонтерам, которые находятся непосредственно на месте поиска. Они выдвигаются в указанные точки, чтобы проверить гипотезы», — отметил Кондратьев.
При этом эксперт подчеркнул, что с помощью беспилотника невозможно обнаружить ключи, брелоки и другие металлические предметы.
Напомним, 64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и их пятилетняя дочь Арина таинственно исчезли 28 сентября 2025 года, отправившись в однодневный поход в Кутурчинском Белогорье. За полгода поисков не нашли ни одной зацепки. Официальная версия — несчастный случай. Ранее на видео с места поисков заметили следы медведя.
