Пропавшую семью Усольцевых будут искать с помощью нейросетей

На снимках будут выявляться объекты, похожие на людей

27 марта 2026, 12:17, ИА Амител

Пропавшая семья Усольцевых / Фото: Shot
Поиски семьи Усольцевых возобновятся, когда сойдет снег. Волонтеры поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" планируют использовать беспилотники для проверки основных зон, где с семьей мог произойти несчастный случай, рассказал aif.ru академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев.

«Участок поиска разбивается на зоны — квадраты. В каждом квадрате летает дрон. Он движется по маршруту "змейкой": летит в одну сторону, разворачивается, немного смещается и летит обратно. Таким образом, он курсирует челночным способом. Фотографии делаются без пропусков, стык в стык, покрывая всю землю очень плотно», — пояснил Кондратьев.

После полета снимки загружают в облачное хранилище с программой на основе искусственного интеллекта. Нейросеть обрабатывает фото и ищет среди них объекты, похожие на людей. Из сотен тысяч снимков она отбирает несколько сотен, которые затем вручную проверяют волонтеры.

«Если на снимке что-то похоже на человека (ведь это может быть, например, коряга, напоминающая фигуру), они отмечают это. После этого информация передается волонтерам, которые находятся непосредственно на месте поиска. Они выдвигаются в указанные точки, чтобы проверить гипотезы», — отметил Кондратьев.

При этом эксперт подчеркнул, что с помощью беспилотника невозможно обнаружить ключи, брелоки и другие металлические предметы.

Напомним, 64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и их пятилетняя дочь Арина таинственно исчезли 28 сентября 2025 года, отправившись в однодневный поход в Кутурчинском Белогорье. За полгода поисков не нашли ни одной зацепки. Официальная версия — несчастный случай. Ранее на видео с места поисков заметили следы медведя.

Комментарии 7

Гость

12:35:56 27-03-2026

Что говорят экстрасенсы?

Гость

12:43:12 27-03-2026

Нужно срочно вызывать Шатца и всю их команду. И пока не найдут не выпускать их из тайги.

ДМВ

14:08:18 27-03-2026

Используя энергию развития кластерами в точках роста.

Гость

16:01:16 27-03-2026

Усольцев работал в программе, где работал другой молодой человек, который сфотографировался с Эпштейном в закрытом городе Саров! в настоящий момент этот человек с фотографии работает в силиконовой долине...
два этих факта вызывают кучу вопросов!? не так ли?!

Гость

17:21:12 27-03-2026

Гость (16:01:16 27-03-2026) Усольцев работал в программе, где работал другой молодой чел... Именно так:человек с фотографии-это факт.

Гость

19:00:47 27-03-2026

Гость (16:01:16 27-03-2026) Усольцев работал в программе, где работал другой молодой чел...
А Путин работал с Чуркиным, который просил Эпштейна трудоустроить его сына, а в настоящее время и Эпштейн и Чуркин оба мертвы...
два этих факта вызывают кучу вопросов!? не так ли?!

Гость

16:22:16 27-03-2026

По словам: эпштейн фото в сарове, открывается много чего!
Там даже советник била гейтса при делах!

