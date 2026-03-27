В настоящее время на месте работают аварийные службы

27 марта 2026, 17:38, ИА Амител

Место происшествия / Фото: "Бийск 22"

В Бийске столб упал на трамвай и на сутки "заблокировал" движение в сторону Треста

В Бийске в районе Треста произошло падение опоры на проходящий трамвай, из-за чего движение электротранспорта на участке было временно остановлено. По данным городских властей, в результате инцидента никто не пострадал.

Как сообщили в администрации, причиной происшествия стало разрушение конструкции и ослабление контактной сети.

«Инцидент произошел из-за разрушения опоры и ослабления протяжки линии электропередачи. В результате провисания проводов и трения, движущийся токоприемник трамвая усилил крен столба. Опора уперлась в крышу проходящего трамвая. На текущий момент аварийная бригада демонтирует опору и восстанавливает протяжку контактных линий», — пояснили в мэрии.

Из-за случившегося движение трамваев в сторону Треста временно приостановлено. В администрации уточнили, что возобновить работу маршрутов планируется днем 28 марта.

