Выручка Бийского котельного завода за 2021 год упала в три раза

Чистый убыток Бийского котельного завода в 2021 году составил 151,5 млн рублей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на бухгалтерскую отчётность предприятия.

Показатель сократился на 15,5% по сравнению с 2020 годом. Однако упала и выручка — за 2021 год она снизилась почти в три раза и составила 146,5 млн рублей. Себестоимость также сократилась до 286,5 млн рублей, по сравнению с предыдущим годом она стала меньше в 1,6 раза.

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Экономика Суд отказался признавать банкротом Бийский котельный завод

Одновременно убыток предприятия от продаж в 2021 году увеличился в 3,8 раза — до 140 млн рублей.

При этом завод смог сократить кредиторскую задолженность с 669,4 млн рублей в 2020 году до 156,2 млн рублей в 2021-м. Дебиторская задолженность упала — с 834,2 млн до 257,5 млн рублей соответственно.

В прошлом году суд отказался признавать Бийский котельный завод банкротом. Компания столкнулась с финансовыми трудностями несколько лет назад. Предприятие существует с 1942 года и занимается выпуском паровых и водогрейных котлов. Кроме того, завод производит вспомогательное оборудование для промышленной и коммунальной энергетики.