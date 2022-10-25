На Алтае женщины поддержали мобилизованных автопробегом

В Бийске женщины поддержали мобилизованных мужчин автопробегом, сообщает «Бийский рабочий».

Колонна машин с флагами и под патриотическую музыку начала свой путь на Чуйском тракте, затем проехала по улицам наукограда и завершила маршрут в районе АБ у планетария.

Горожанки убеждены, что такая поддержка обязательно «укрепит боевой дух солдат и поможет всем вместе верить в лучшее», пишет издание. Женщины также считают, что эта акция сплотила их самих.

Ранее сообщалось, что в Бийске стали чаще признавать отцовство из-за частичной мобилизации.