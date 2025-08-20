Билайн запустил безопасную платформу с нейросетями и игровой валютой для детей

В ней установлена защита от мошеннических спам-звонков и нежелательного контента

20 августа 2025, 11:00, ИА Амител erid: 2VSb5xAheMP

Девочка. Смартфон / Фото: ru.freepik.com

Билайн представил новую платформу "план б. – kids*", разработанную специально для детей в возрасте от 5 до 13 лет. Это не просто тариф, а цифровая среда с контролируемым доступом к ИИ-инструментам, защитой от нежелательного контента, спама и мошенников, а также бонусами в популярных онлайн-играх.

"План б. – kids" – это облегченная, адаптированная для детей версия флагманской молодежной платформы Билайна "план б.". "Детский вариант" сохраняет ее главную идею – дать доступ к технологиям нового уровня, но делает это в формате, понятном и безопасном для младшей аудитории. В частности, нейросети работают в безопасной и контролируемой среде: без произвольного ввода, с ограничением на загрузку файлов и набором специально подобранных тегов для запросов.

В числе доступных функций:

генерация изображений и аватаров (Flux*);

оживление фото (Runway*);

создание музыки (Suno*);

проверка своих знаний по школьной программе с помощью AI*-тьютора, он показывает школьнику, где сильные стороны, а где нужно подтянуть.

Кроме того, в течение первых шести месяцев пользователи получают ежемесячно подарочную игровую валюту – на выбор, для Roblox*, PUBG*, Standoff 2*, Genshin Impact*, Warface*, Mobile Legends* и других популярных игр.

Кроме того, на платформе "план б. – kids" предустановлена защита от мошеннических и спам-звонков – виртуальный помощник заблокирует такую активность даже в мессенджерах. По умолчанию в "план б. – kids" включено 100 минут и 20 ГБ интернета в месяц, при своевременной оплате неиспользованные остатки переносятся на следующий месяц. Поддержка при нулевом балансе помогает ребенку оставаться на связи в важных ситуациях.

"Родители хотят, чтобы ребенок был на связи и осваивал технологии, но при этом – в защищенной, контролируемой среде. Платформа "план б. – kids" как раз про это: она помогает детям развиваться с помощью нейросетей, а родителям – быть уверенными в безопасности цифрового опыта", – подчеркнул директор по продуктовому маркетингу Билайна Алексей Карев.

Напомним, в рамках "плана б." взрослые пользователи получают доступ к ведущим нейросетям без VPN* прямо в Telegram Mini App*, компенсацию подписки Telegram Premium*, гибкие условия по минутам и гигабайтам, 30 минут в Whoosh* ежемесячно, безлимит на три часа и многое другое.

*Kids ("Кидс"); Flux ("Флукс"); Runway ("Ранвей"); Suno ("Сано"); AI ("АИ"); Roblox ("Роблокс"); PUBG ("ПАБДжи"); Standoff 2 ("Стэндоф 2"); Genshin Impact ("Геншин Импакт"); Warface ("Варфэйс"); Mobile Legends ("Мобайл Легендс"); VPN ("ВиПиЭн"); Telegram Mini App ("Телеграм Мини Эпп"); Premium ("Премиум"); Whoosh ("Вущ")

Фото: ru.freepik.com

