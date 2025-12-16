Более 200 сибиряков пройдут обучение в новом кампусе "Школы 21"

Он расположен в Омске

Студенты в аудитории / Фото: amic.ru

В конце сентября 2025 года в Омске открыли новый сибирский кампус "Школы 21", и уже более 3300 человек подали заявки на обучение. Первыми студентами основного обучения стали более 200 абитуриентов.

Высокий спрос

На данный момент в двух действующих сибирских кампусах "Школы 21" в Новосибирске и Омске обучаются почти 3000 студентов. Новосибирский кампус, ставший одним из первых в России, уже выпустил 350 специалистов в сфере IT.

«Мы видим высокий интерес к современным формам обучения IT в Сибири и рады помочь сибирякам получить востребованные на рынке труда навыки, раскрыть таланты, без которых сложно представить развитие высокотехнологичных отраслей экономики», – сообщил председатель Сибирского банка Сбера Дмитрий Солнцев.

Что такое "Школа 21"?

"Школа 21" – это образовательный проект от Сбербанка, который дает возможность любому желающему с 18 лет бесплатно освоить востребованные IT-профессии, независимо от наличия дипломов или опыта работы. Программа обучения не требует заранее полученных знаний или навыков программирования. Учащиеся могут начать с основ и развиваться в таких направлениях, как управление цифровыми продуктами, кибербезопасность, цифровое творчество, биотехнологии и искусственный интеллект.

Для студентов "Школы 21" важным аспектом является методика "равный равному", в рамках которой участники обмениваются знаниями и опытом. Этот подход к обучению способствует развитию не только технических, но и "мягких" навыков, таких как самодисциплина, командная работа, управление временем, а также способность находить компромиссы и отстаивать свою точку зрения. Эти качества необходимы для создания эффективных IT-продуктов.

Учебный процесс проходит на специально созданной цифровой платформе Сбера, которая включает элементы игровой механики и позволяет оперативно адаптировать программы обучения в соответствии с актуальными требованиями рынка. Платформа помогает не только освоить материал, но и развить ключевые навыки для успешной работы в IT-сфере.

Как сообщал amic.ru, в июле 2025 года в столице России завершился всероссийский конкурс "Цифровой марафон", организованный Сбером при поддержке "Школы 21". Одним из победителей стал барнаулец Андрей Балдин, занявший первое место в номинации "Исследователь". Он уверенно обогнал сотни участников со всей страны в интеллектуальном состязании по IT и искусственному интеллекту.

