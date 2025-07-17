Барнаулец стал одним из победителей Цифрового марафона Сбера

В престижном конкурсе участвовали студенты и молодые специалисты

17 июля 2025, 17:00, ИА Амител erid: 2W5zFJrngSc

Цифровой марафон Сбера / Фото с сайта it-marathon.21-school.ru

В Москве прошел масштабный всероссийский конкурс "Цифровой марафон", организованный Сбером при содействии образовательных платформ "Школа 21" и "Нетология". Одним из лидеров интеллектуального состязания в ИТ и искусственном интеллекте стал житель Барнаула Андрей Балдин – он занял первое место в номинации "Исследователь", уверенно обойдя сотни сильных конкурентов со всей страны.

В этом году участие в цифровом марафоне приняли более 110 тысяч человек со всех уголков России. Среди них – студенты, специалисты в сфере ИТ, юриспруденции, медицины, строительства, архитектуры и многих других профессий. Конкурс объединил как новичков, только делающих первые шаги в цифровой среде, так и опытных профессионалов, способных разрабатывать сложные алгоритмические решения.

Всего финалистами стали 60 участников, по 20 в каждой из трех категорий: "Новичок" (65% участников), "Исследователь" (25%) и "Эксперт" (10%).

Одной из особенностей конкурса стало участие ИИ‑модели GigaChat ("ГигаЧат") от Сбера, которую впервые интегрировали в платформу марафона. Она проанализировала прогресс участников и помогла составить персонализированные планы подготовки к финальному заданию. В финале конкурсанты использовали нейросеть для создания интеллектуальных агентов. На реализацию проекта у каждого было всего девять часов. Все коды проходили автоматизированную проверку.

"Поздравляю всех участников конкурса "Цифровой марафон"! Марафон бежали 110 тысяч участников – это потрясающее число людей. И 60 финалистов, которые сегодня в этом зале, – настоящие "марафонцы", преодолевшие сложную дистанцию. Мне кажется, что главный результат сегодняшнего марафона – это каждый из вас. Создавая самих себя, выстраивая различные черты характера, вы строите собственное будущее и будущее нашей страны. Вы будете очень востребованы на рынке. Хочу пожелать вам удачи на жизненном пути и веры в себя. Никогда не допускайте отчаяния, даже когда будете сталкиваться с поражениями, ведь они – тоже важный этап на пути к вашим жизненным целям. Поздравляю вас от всей души и желаю удачи!" – отметил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков подчеркнул, что развитие цифровых компетенций сегодня важно вне зависимости от профессии.

"Конкурс важен в первую очередь для понимания того, какую роль цифровые навыки играют в современном мире. Сегодня нет профессии, вида деятельности, где бы ни потребовались цифровые компетенции", – сказал министр.

Победители в категориях "Исследователь" и "Эксперт" получили денежные вознаграждения, а лучшие "Новички" – умные устройства от Сбера. Кроме того, все победители получили сертификаты на бесплатное обучение от образовательной платформы "Нетология".

ПАО Сбербанк, ИНН 7707083893

Реклама