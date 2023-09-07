Болельщики признали Александра Соболева лучшим игроком "Спартака" в августе

Барнаулец набрал 42% голосов

07 сентября 2023, 13:29, ИА Амител

Фото: t.me/Sobolev_7

Болельщики московского "Спартака" признали барнаульца Александра Соболева лучшим футболистом команды в августе. Об этом сообщается на официальном сайте "красно-белых".

По итогам опроса 26-летний нападающий набрал 42% голосов. Вторым с показателем 33% стал конголезец Тео Бонгонда. Замкнул тройку лучших нидерландец Квинси Промес. Он получил 18% голосов.

В августе Соболев провел за "Спартак" пять матчей, в которых забил четыре гола и сделал две результативные передачи.

Он родился 7 марта 1997 года в Барнауле. Воспитанник местного "Динамо". Позже Соболев выступал за томскую "Томь", красноярский "Енисей" и самарские "Крылья Советов". С января 2020 года играет в "Спартаке".

Также нападающий регулярно выступает за сборную России. Сейчас в его послужном списке 11 матчей и 4 забитых мяча за национальную команду страны.