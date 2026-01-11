Более 200 миллионов рублей потратят в Барнауле на благоустройство
В списке объектов – парк имени Ленина и еще несколько территорий
11 января 2026, 07:05, ИА Амител
В 2026 году в городе Барнауле в рамках федеральной инициативы "Создание благоприятной городской среды" продолжится воплощение в жизнь запланированных мероприятий. Пресс-служба городской администрации сообщает, что в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" запланировано проведение работ по улучшению трех общественных зон.
По словам заместителя главы администрации по вопросам дорожного строительства и транспортной инфраструктуры Андрея Курышина, будет продолжено обновление парка имени Ленина и зеленой зоны, расположенной по улице Шумакова, 9. Кроме того, стартует процесс облагораживания территории в микрорайоне "Южный", ограниченной улицами Чайковского и Куйбышева. Общий объем финансирования, выделенный из бюджетов разных уровней на реализацию этих проектов, составит свыше 200 миллионов рублей.
20:14:00 11-01-2026
Юбилейный сначала доделайте,а то хватаетесь за всё
09:48:27 12-01-2026
Так же как 62 млн рублей на Новогоднее украшение улиц?