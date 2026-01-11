НОВОСТИОбщество

Более 200 миллионов рублей потратят в Барнауле на благоустройство

В списке объектов – парк имени Ленина и еще несколько территорий

11 января 2026, 07:05, ИА Амител

Парк / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
В 2026 году в городе Барнауле в рамках федеральной инициативы "Создание благоприятной городской среды" продолжится воплощение в жизнь запланированных мероприятий. Пресс-служба городской администрации сообщает, что в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" запланировано проведение работ по улучшению трех общественных зон.

По словам заместителя главы администрации по вопросам дорожного строительства и транспортной инфраструктуры Андрея Курышина, будет продолжено обновление парка имени Ленина и зеленой зоны, расположенной по улице Шумакова, 9. Кроме того, стартует процесс облагораживания территории в микрорайоне "Южный", ограниченной улицами Чайковского и Куйбышева. Общий объем финансирования, выделенный из бюджетов разных уровней на реализацию этих проектов, составит свыше 200 миллионов рублей.

Власти Барнаула обсудили будущее парка

Власти Барнаула обсудили будущее парка "Юбилейный"

За четыре года на благоустройство парка направлено 328 млн рублей — теперь для его развития планируется привлечь частного инвестора
Комментарии 2

Avatar Picture
ь

20:14:00 11-01-2026

Юбилейный сначала доделайте,а то хватаетесь за всё

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:48:27 12-01-2026

Так же как 62 млн рублей на Новогоднее украшение улиц?

  -6 Нравится
Ответить
