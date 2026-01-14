НОВОСТИОбщество

Больше половины россиян считают отцовство сложной работой

Материнство тяжелым трудом назвали еще больше опрошенных

14 января 2026, 23:00, ИА Амител

Новорожденные дети на Алтае / Фото: amic.ru
Новорожденные дети на Алтае / Фото: amic.ru

Приблизительно две трети граждан России разделяют мнение о том, что роль отца связана со значительными трудностями. По результатам социологического исследования, проведенного ВЦИОМ, подобной точки зрения придерживаются 66% опрошенных.

В то же время 86% респондентов полагают, что быть матерью – это задача, требующая огромных усилий. Помимо этого, установлено, что 72% россиян уверены в активном участии их отцов в процессе воспитания.

Эксперты в области социологии подчеркивают, что в общественном сознании идеальный отец – это не просто добытчик, но и родитель, глубоко вовлеченный в жизнь ребенка и оказывающий ему эмоциональную поддержку.

Многодетный отец / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Россиян призвали к осознанному отцовству после трагедии в Новокузнецке

Участие мужчины должно начинаться еще во время беременности женщины
Гость

11:43:29 15-01-2026

Родители, деды, прадеды и еще миллионы поколений до тебя справились, а тебе тяжело?
Миллиард лет эволюции закончится на тебе, тупиковой ветке, потому что сложно?

