Больше половины россиян считают отцовство сложной работой

Материнство тяжелым трудом назвали еще больше опрошенных

14 января 2026, 23:00, ИА Амител

Новорожденные дети на Алтае / Фото: amic.ru

Приблизительно две трети граждан России разделяют мнение о том, что роль отца связана со значительными трудностями. По результатам социологического исследования, проведенного ВЦИОМ, подобной точки зрения придерживаются 66% опрошенных.

В то же время 86% респондентов полагают, что быть матерью – это задача, требующая огромных усилий. Помимо этого, установлено, что 72% россиян уверены в активном участии их отцов в процессе воспитания.

Эксперты в области социологии подчеркивают, что в общественном сознании идеальный отец – это не просто добытчик, но и родитель, глубоко вовлеченный в жизнь ребенка и оказывающий ему эмоциональную поддержку.