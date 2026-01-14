Россиян призвали к осознанному отцовству после трагедии в Новокузнецке

Участие мужчины должно начинаться еще во время беременности женщины

Новосибирская общественная организация "Союз отцов" выступила с обращением после информации о гибели девяти новорожденных в Новокузнецке. Представители объединения выразили соболезнования семьям погибших и заявили о необходимости самого тщательного и прозрачного расследования произошедшего.

Лидер Союза отцов Сергей Майоров в разговоре с "Om1 Новосибирск" назвал случившееся ужасающей трагедией и подчеркнул, что подобные инциденты требуют не только правовой оценки, но и системных выводов. По его словам, одной из действенных мер профилактики может стать развитие концепции осознанного отцовства и более активное участие мужчин на всех этапах деторождения.

Майоров отметил, что участие отца должно начинаться еще во время беременности женщины – с совместных визитов к врачу, осознанного выбора роддома на основе официальных рейтингов, а также постоянного понимания состояния будущей матери и ребенка. В период пребывания в роддоме, по его мнению, мужчинам важно брать на себя роль основного контактного лица при общении с медицинским персоналом, внимательно следить за процедурами и задавать вопросы, чтобы четко понимать происходящее. Также он подчеркнул важность создания для женщины спокойной и поддерживающей атмосферы, защиты от избыточного информационного давления и помощи в ориентации на рекомендации врачей и проверенные источники.

«Союз отцов готов к диалогу и оказанию информационной помощи. Хотя мы не предоставляем медицинских услуг, в партнерстве с Министерством здравоохранения Новосибирской области в этом году мы запускаем проект "Мужское здоровье". Детали инициативы будут анонсированы дополнительно», – заявил Сергей Майоров.

В завершение интервью он отметил, что доверие к системе здравоохранения должно подтверждаться конкретными действиями, направленными на реальное обеспечение безопасности как женщин, так и мужчин, особенно в такой чувствительной сфере, как рождение детей.

Ранее сообщалось, что, по данным следствия, случаи смерти произошли в период с 4 по 11 января, причем три младенца умерли за один день – 8 января. Всего погибли девять детей, у которых были диагностированы внутриутробные или неонатальные инфекции. Расследование продолжается.