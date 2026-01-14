Россиян призвали к осознанному отцовству после трагедии в Новокузнецке
Участие мужчины должно начинаться еще во время беременности женщины
14 января 2026, 13:40, ИА Амител
Новосибирская общественная организация "Союз отцов" выступила с обращением после информации о гибели девяти новорожденных в Новокузнецке. Представители объединения выразили соболезнования семьям погибших и заявили о необходимости самого тщательного и прозрачного расследования произошедшего.
Лидер Союза отцов Сергей Майоров в разговоре с "Om1 Новосибирск" назвал случившееся ужасающей трагедией и подчеркнул, что подобные инциденты требуют не только правовой оценки, но и системных выводов. По его словам, одной из действенных мер профилактики может стать развитие концепции осознанного отцовства и более активное участие мужчин на всех этапах деторождения.
Майоров отметил, что участие отца должно начинаться еще во время беременности женщины – с совместных визитов к врачу, осознанного выбора роддома на основе официальных рейтингов, а также постоянного понимания состояния будущей матери и ребенка. В период пребывания в роддоме, по его мнению, мужчинам важно брать на себя роль основного контактного лица при общении с медицинским персоналом, внимательно следить за процедурами и задавать вопросы, чтобы четко понимать происходящее. Также он подчеркнул важность создания для женщины спокойной и поддерживающей атмосферы, защиты от избыточного информационного давления и помощи в ориентации на рекомендации врачей и проверенные источники.
«Союз отцов готов к диалогу и оказанию информационной помощи. Хотя мы не предоставляем медицинских услуг, в партнерстве с Министерством здравоохранения Новосибирской области в этом году мы запускаем проект "Мужское здоровье". Детали инициативы будут анонсированы дополнительно», – заявил Сергей Майоров.
В завершение интервью он отметил, что доверие к системе здравоохранения должно подтверждаться конкретными действиями, направленными на реальное обеспечение безопасности как женщин, так и мужчин, особенно в такой чувствительной сфере, как рождение детей.
Ранее сообщалось, что, по данным следствия, случаи смерти произошли в период с 4 по 11 января, причем три младенца умерли за один день – 8 января. Всего погибли девять детей, у которых были диагностированы внутриутробные или неонатальные инфекции. Расследование продолжается.
13:48:21 14-01-2026
Спасибо, что донесли нам о том, что в Новосибирске есть еще одна никому не известная общественная организация.
14:13:55 14-01-2026
Степочка (13:48:21 14-01-2026) Спасибо, что донесли нам о том, что в Новосибирске есть еще ... Клуб Устрица цвета неба
14:25:16 14-01-2026
Степочка (13:48:21 14-01-2026) Спасибо, что донесли нам о том, что в Новосибирске есть еще ...
Это те озабоченные "отцы", которых все время возмущают концерты Лолиты и разных рэперов. Хотя их туда конечно никто и не приглашал
17:57:06 14-01-2026
Смахивает на еще один проект глобалистов по снижению рождаемости в стране. Зачем это мужчине? Результат в большинстве случаев будет один: муж после всех этих переживаний и суеты скажет: больше мне это не надо.
01:18:44 15-01-2026
Гость (17:57:06 14-01-2026) Смахивает на еще один проект глобалистов по снижению рождаем...
Ну да, женщину же никто не спрашивает нужны ей эти "переживания и суета". Рожай, милая! Да побольше. Это ведь ты рискуешь сейчас своей жизнью и здоровьем, а я с друзьями в это время пяточки обмою
13:22:50 15-01-2026
Гость (01:18:44 15-01-2026) Ну да, женщину же никто не спрашивает нужны ей эти "пере... Да! Так природой задумано. Но в свою очередь именно мужиков мобилизуют на любую войну, и они там часто гибнут. У каждого свой крест.
Зачем это садомазохисткое отношение к мужчине: зачем на него обрушивать эти неприятные подробности? Помочь он все равно не сможет. Помогать и поддерживать должны врачи и акушеры как при родах, так и при сопровождении беременности. Вот они должны быть главным помощником у женщин. Вот здесь надо исправлять ситуацию. А ходить мужику с женой к генеколугу зачем???
00:57:40 15-01-2026
Старайтесь, отцы, а ваших детей запросто угробят в роддоме и скажут, что это вы плохо старались.
11:43:17 15-01-2026
А как отец может на роддом повлиять?
14:26:42 15-01-2026
Хайповать на этой теме, продвигая свой "Союз" просто недопустимо. А роддома должны быть проверены теперь все, в каждом должно быть безопасно. И квалификацию врачей перепроверить и проверять чаще.