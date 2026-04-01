Будет шумно и весело. В Барнауле откроют грузинский ресторан "Супра"

Гостей ждут 12 апреля

01 апреля 2026, 15:00, ИА Амител erid: 2W5zFGdaGhF

Ресторан "Супра" / Фото из архива "Супра Владивосток"

Cеть грузинских домов "Супра", известная своими заведениями во Владивостоке, Екатеринбурге, Казани и Самаре, теперь готова радовать жителей Барнаула. 12 апреля 2026 года состоится открытие ресторана на Красноармейском проспекте, 64.

В "Супре" уверены, что каждый прием пищи — это не просто трапеза, а настоящее культурное событие, и приглашают всех ценителей вкусной грузинской еды присоединиться к ним в этот особенный день. Гостей ждут не только яркие эмоции, но и специальные предложения и сюрпризы.

В своей истории "Супра" побила два рекорда России во Владивостоке. В 2022 году повара приготовили самый длинный шашлык, а в 2025 году — 4540 хинкали за пять минут. А еще заведение славится воздушными чебуреками и "Кавказией" — невероятной смесью грузинских традиций и азиатских вкусов.

Ресторан "Супра" / Фото предоставлено пресс-службой компании

Это очень популярная сеть грузинских ресторанов — в год их посещают более миллиона гостей, участие в застольях и мероприятиях в разные годы приняло более 10 млн человек. "Супра" вошла в топ-10 ресторанов Дальнего Востока (по версии WhereToEat ("УэарТоИт") в 2025 году. Кроме того, в ресторане всегда думают о будущем: здесь действует проект "Супра Эколоджи", в рамках которого вместо пластика используют экологичные материалы.

"Супра" в Барнауле

Красноармейский проспект, 64

