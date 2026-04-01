Будет шумно и весело. В Барнауле откроют грузинский ресторан "Супра"
Гостей ждут 12 апреля
01 апреля 2026, 15:00, ИА Амител erid: 2W5zFGdaGhF
Cеть грузинских домов "Супра", известная своими заведениями во Владивостоке, Екатеринбурге, Казани и Самаре, теперь готова радовать жителей Барнаула. 12 апреля 2026 года состоится открытие ресторана на Красноармейском проспекте, 64.
В "Супре" уверены, что каждый прием пищи — это не просто трапеза, а настоящее культурное событие, и приглашают всех ценителей вкусной грузинской еды присоединиться к ним в этот особенный день. Гостей ждут не только яркие эмоции, но и специальные предложения и сюрпризы.
В своей истории "Супра" побила два рекорда России во Владивостоке. В 2022 году повара приготовили самый длинный шашлык, а в 2025 году — 4540 хинкали за пять минут. А еще заведение славится воздушными чебуреками и "Кавказией" — невероятной смесью грузинских традиций и азиатских вкусов.
Это очень популярная сеть грузинских ресторанов — в год их посещают более миллиона гостей, участие в застольях и мероприятиях в разные годы приняло более 10 млн человек. "Супра" вошла в топ-10 ресторанов Дальнего Востока (по версии WhereToEat ("УэарТоИт") в 2025 году. Кроме того, в ресторане всегда думают о будущем: здесь действует проект "Супра Эколоджи", в рамках которого вместо пластика используют экологичные материалы.
"Супра" в Барнауле
Красноармейский проспект, 64
15:06:48 01-04-2026
Супра - это же японская, а не грузинская.
16:52:34 01-04-2026
Был во Владике, полный зал
18:07:21 01-04-2026
Гость (16:52:34 01-04-2026) Был во Владике, полный зал... Супра во Владике очень крутое заведение, по грузинской кухне №1 в Приморье.
22:58:38 01-04-2026
Как говорил один комик не ту страну назвали Гондурасом. Жаль такой ресторан как Супра. Не в ту дверь они зашли. Нет у них перспектив не то развития, но даже нормального существования в Барнауле. Нет в Барнауле людей с деньгами. Народ нищий. Куча грузинских ресторанов с более демократичными ценами закрылись. Вот и Супру через год уже никто не вспомнит в Барнауле. Плохо они изучили рынок. Ну сходят из любопытства немного народа туда. И все. Скажут пробовали и достаточно. Не будет у них постоянных посетителей.
20:46:05 12-04-2026
Вы не знаете концепцию данного ресторана)) Он ни похож ни на один из тех, что есть в городе. А цены там весьма демократичны...
06:07:43 02-04-2026
Местные закрываются, а "варяги" из Приморья на что надеются?
07:04:14 02-04-2026
Лука (06:07:43 02-04-2026) Местные закрываются, а "варяги" из Приморья на что надеются?... Местные закрылись три калеки. Хочупури, Аджикинежаль, Пили-Швили вполне нормально себя чувствуют. Вкусная кухня + адекватная стоимость в рамках 500-700 рублей за блюдо (если это не стейк) обеспечат выживание на рынке
14:03:01 02-04-2026
Гость (07:04:14 02-04-2026) Местные закрылись три калеки. Хочупури, Аджикинежаль, Пили-Ш... Ну да Баржоми и Ресторан в Пионере это три калеки были. Я в Баржоми 45 лет отмечал. Прекрасные блюда были. Цены ниже чем в Супре в два раза. И то не выдержали конкуренции.
17:15:41 22-04-2026
Гуляй, братва!!!