Читдей: что это такое и почему не стоит объедаться на выходных?

Читдей — тот самый долгожданный день, когда можно есть всё, что хочется. Вы в течение недели, двух, а может и более вели правильный, «ЗОЖный» образ жизни, соблюдали диету, старались попадать в свои КБЖУ, строго взвешивали каждый лист салата, а теперь на целый день превращаетесь в мусорную корзину, в которую падает всё что угодно.

Профессиональный тренер и нутрициолог Илья Казюра рассказал «Business FM Барнаул», насколько это эффективный инструмент или же проигрышная стратегия.

В чём плюсы читдея?

Это даёт психологическую разгрузку. Мы поедаем вкусные блюда, используем свои любимые триггерные продукты, которые есть у каждого в запрещённом списке. В общем, говорим себе: «Сегодня можно всё».

В чём минусы читдея?

Данный принцип не является безопасной стратегией и зачастую превращается в откровенный перебор. Давайте будем честны и вспомним, как обычно «диетят» большинство обывателей? Всегда начинают новую жизнь в понедельник, более или менее держатся до вечера пятницы. А далее следуют выходные и... срыв.

Вы должны чётко понимать, что один-два дня переедания перечёркивают почти неделю старательной работы. День переедания не компенсирует день недоедания.

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Каждое из этих мероприятий для тех, кто придерживается диеты, называется «срыв», а для человека из мира фитнеса — читдей или читмил. В общем-то, одно и то же.

Какие выводы можно сделать? Данная система полезна лишь тогда, когда ваш жир в теле ниже физиологического минимума. Подходит больше для профессиональных спортсменов, испытывающих регулярные объёмные тренировки. Для обычного худеющего читдеи — это ещё один из способов потерять результат и «слить» проделанную работу.