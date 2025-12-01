Меньше года назад Поргина также была госпитализирована из-за проблем с легкими

Караченцов с женой / Фото: соцсети

Вдову Николая Караченцова, актрису Людмилу Поргину, экстренно госпитализировали из-за серьезных нарушений кровоснабжения мозга – врачи опасались повторного ишемического инсульта. Об этом сообщает Shot.

По их данным, 77-летняя Поргина почувствовала сильное головокружение, у нее начали неметь ноги. В больнице медики выявили поражение сосудов головного мозга. Своевременная помощь позволила избежать инсульта – напомним, летом 2024 года актриса уже перенесла ишемический инсульт и проходила лечение почти две недели.

Людмила Поргина – заслуженная артистка России, много лет служившая в театре "Ленком". Зрителям она известна по спектаклям "Тиль", "Шут Балакирев", "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты".